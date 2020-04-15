首季二手夾屋買賣僅30宗 1年低位

不過，中原研究部高級聯席董事黃良昇同時指出，3月份二手夾屋買賣登記錄12宗，涉總值8,599.6萬元（具體反映2月市况），較2月錄7宗及5,397萬元，按月分別升71.4%及59.3%，為去年12月以來的3個月新高。

可留意的是，若以按季計，今年第一季二手夾屋買賣登記只錄30宗、涉總值2.12億元，較去年第四季的42宗及3.07億元，分別按季下跌28.6%及30.9%，相關數字是自去年第一季錄27宗、涉1.93億元之後，屬四個季度新低。

若以按金額分類，今年首季價值600萬元或以下的二手夾屋買賣錄最大跌幅，錄2宗，按季急跌66.7%；價值600萬至650萬元的買賣錄5宗，按季跌28.6%；價值650萬至700萬元、及700萬元以上買賣，分別錄3宗及20宗，按季下跌25%及20%。

另中原地產及中原按揭與中國（香港）合作開通API平台，接通「置業‧估價‧按揭」，為物業進行即時估價，並進行按揭申請。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，據中原按揭統計數字，年初至今，透過網上遞交按揭轉介申請的客戶按年大幅增加1.4倍。

網上遞交按揭轉介申請客戶增

另經絡按揭指出，該公司至今已與5間銀行合作(渣打、東亞、星展、中國建設、大眾)，為顧客推出嶄新API按揭申請平台；經絡按揭轉介營運總監張顥曦指出，銀行亦會為經絡按揭客戶提供服務優化，包括1分鐘網上批核、6小時內專人聯絡客戶、1.5%現金回贈等。