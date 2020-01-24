10新盤今起4天共推317伙

恆大 ‧ 珺瓏灣第2期推269伙最多

恒大旗下恆大 ‧ 珺瓏灣第2期最新推出第2號價單涉145伙，折實價353萬至567萬元，並同步上載新銷售安排，周六以先到先得方式發售269伙；是次第2號價單維持最高14%折扣，其中87伙折實價低於500萬元，而買家無論選擇90天、270天或建築期付款辦法，只需於簽署臨時買賣合約後支付樓價5%，餘下之95%款項將在選用之付款計劃到期日一併完成上會即可。

昨日新盤市場錄逾10宗成交，令4月整體一手銷量增至約190宗；豪宅方面，永泰（0369）旗下屯門青山公路The Carmel，日前以2921萬元售出一伙複式特色戶後，昨透過招標再以2836.2萬元售出82號洋房，以實用面積1740方呎計(另連226方呎平台和401方呎花園)，實呎1.63萬元。The Carmel本月暫時售出2伙，套現逾5757萬元。另華懋青山公路琨崙，同樣透過招標以2788萬元(連車位)，售出青玥琳13A號洋房單位，實用面積2389方呎，實呎1.16萬元。琨崙本月累積售出6伙，套現逾1.85億元。

WEST PARK兩房呎售2.31萬 項目新高

大眾化樓盤方面，興勝創建(0896)深水埗現樓項目WEST PARK，上載新銷售安排，公布周六加推兩伙發售後，昨日以785.4萬元售出23樓A室，屬實用面積339方呎2房戶，實呎逾2.31萬元，創項目新高呎價紀錄；另15樓實用493方呎B室2房連書房間隔，則以913.9元售出、實呎1.85萬元。