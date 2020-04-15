鳳城酒家黃埔店明起結業 半年第3間

鳳城酒家飲食集團周一晚在社交媒體宣布，旗下開業15年的黃埔分店會營業至今日（4月15日）後結業，是繼美孚及尖沙嘴分店後，半年內第三間分店結業。在該舖結業後，鳳城將餘下5間分店繼續營業，包括屯門、銅鑼灣、九龍灣、荃灣及上環總店

疫情加「限聚令」打擊食肆生意

據該集團指，半年間，鳳城酒家飲食集團已先後關閉三家分店，第一間是位於美孚盈暉臺的鳳城皇宴，第二間是位於尖沙嘴東的鳳城皇宴及京城烤鴨。

事實上，在「限聚令」下，不少食肆結業或暫停營業。據本報早前報道，翠華集團（1314）近日在荃灣區就先後有兩間分店停業至另行通告，而該集團在過去不足一年時間，就有至少13間店結業或停業。

羅珠雄等1700萬沽葵涌舖 平手離場

另市場消息指葵涌青山公路葵涌段499號嘉寶大廈地下A、B1、K號舖，面積約1700方呎，原叫價2580萬元放售，最新減價880萬元或34%後，至約1700萬元成交，呎價約1萬元；原業主為資深投資者羅珠雄、陳秉志、蔡志忠等人，於2015年5月以1653.6萬元買入，帳面獲利逾46萬元或2.8%，料扣除各項手續費和雜費後平手離場。

車位亦連錄蝕讓，土地註冊處資料顯示青龍頭豪景花園2樓雙號車位，早前以57.5萬元售出，原業主於2018年中以98萬元購入，持貨不足2年，帳面蝕40.5萬元或41%；另沙田第一城7期1樓單號車位，則以80萬元售出，原業於2018年中以132萬元購入，同樣持貨不足兩年，帳面蝕52萬元或39%。

豪景第一城同錄車位蝕四成沽出

此外，具內地背景的投石智庫創辦人徐凱祥等人持有大部分業權的尖沙嘴金巴利道金興大廈，將於下周四進行強拍，底價6.525億元；項目現時為一幢9層商住綜合用途樓宇，佔地約7200方呎，獲規劃為商業用途，預計若重建為商廈，可建約8.6萬方呎樓面。