Downtown 38一房呎租撲50元

另美聯營業經理黃育華表示，Downtown 38高層B室，實用300方呎，亦以1.48萬元租出，實呎租金49元；按業主去年初購入價558萬元計，租金回報率3.2厘。此外，祥益地產區域董事林偉光表示，近期屯門區細價單位租務成交活躍，區內「上車三寶」之一的麗寶大廈，一個實用248方呎連天台特色戶、屬2房間隔，附有裝修，以月租8200元租出，實呎租金33元；按業主去年初340萬元購入價計，租金回報率2.9厘。

嘉匯一房月租1.4萬 低市價一成

受惠港鐵屯馬線一期通車，一度帶動啟德新盤租金水平；中原市務經理李沛傑表示，嘉匯9座中層D室，實用348方呎，屬1房間隔，業主見區內新盤陸續入伙，租盤盤源增加，加上市况受新冠肺炎疫情影響，故願意擴大議價空間，新近以1.4萬元獲租客承租，呎租約40元，較市價低近一成；業主2017年3月以約710萬元購入價計，租金回報率2.4厘。