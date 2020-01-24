逸新開放戶減價兩成沽 業主損手27萬 柏匯迷你單位465萬易手 實蝕3%

明報記者 張允亭

新近入伙的太子逸新，撇除內部轉讓，項目首宗二手成交即屬蝕讓；利嘉閣高級區域董事陳震宇指出，逸新低層C室，實用179方呎、屬開放式間隔，原業主叫價430萬元放盤，經議價後減價80萬元或19%，以350萬元沽出，實呎19,553元。

逸新179呎戶賣350萬 業主另付辣稅

上述單位原業主2017年8月以331.2萬元一手購入，持貨不足3年，轉手須付10%額外印花稅SSD，即涉約35萬元，連同佣金及其他使費，料損手約27萬元或8%。

至於西灣河柏匯，Q房網分店營業經理陳諺東指出，柏匯中層B室，實用210方呎開放式戶，新近以465萬元易手，實呎22,143元；按原業主2015年8月以459.5萬元購入價計，持貨近5年，帳面雖賺5.5萬元或1.2%，但連同稅項和雜費計，料實蝕13萬元或約3%。

事實上，經濟前景未明，再有投資者減價沽貨；中原分區營業經理胡國輝表示，東涌影岸‧紅A座低層B室，實用883方呎3房套間隔，以937萬元易手，實呎10,612元，成交價料為屋苑同類單位近一年低位。

上述單位原業主早於2007年7月以377.5萬元一手購入，持貨近13年，帳面獲利559.5萬元或近1.5倍。

港灣豪庭平台戶565萬沽 低市價6%

至於大角嘴指標屋苑港灣豪庭，亦有2房特色戶以低市價沽出。

美聯高級營業經理黃永財指出，屋苑10座低層特色戶，實用347方呎另連70方呎平台、2房間隔，經議價後以565萬元成交，實呎16,282元，成交價低市價約6%；原業主2010年5月以233萬元購入，持貨近10年，帳面獲利約332萬元或1.4倍。

莫華倫家族成員沽加多近山一房帳賺15%

此外，由歌唱家莫華倫的家族成員持有的堅尼地城加多近山中層B室，實用348方呎，屬1房間隔，新近以868萬元沽出，實呎24,943元。資料顯示，原業主以德聯置業有限公司名義於2012年7月以756.1萬元購入，持貨近8年，帳面獲利111.9萬元或約15%。

至於該公司，董事包括莫綺文（MOK, BEATRICE），為背景顯赫的莫氏家族成員，而家族中以著名男高音歌唱家莫華倫最為人熟悉。