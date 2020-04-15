湯文亮：疫情下 不做3件事

搵工難有着落 不如讀書進修

有三種事在疫情下一定不可以做，第一件就是剛畢業的大學生，千祈唔好去搵工，因為市場受到社運及新冠疫情夾擊，失業率將會急升。不少在職人士都會被辭退，就算有空缺，首先都會被那些被炒的人士填補，很少老闆在這時候仍然請剛畢業的大學生，大學生搵工是很渺茫，既然如此，點解仲要去搵工？

不如疊埋心水去讀MBA或者其他專業課程，如果搵唔到工又唔讀書，隨時可能會損失兩年時間，好人好姐都會變成宅男。如果一定要搵工，結果是連面試的機會也沒有，就會覺得自己很頹廢，不如多讀一兩年書，充實自己，待社會恢復正常運作，不但搵工較容易，而且薪金亦會較好，仲有這兩年亦沒有白費，應該可以讀番個MBA。

賣樓移民「自取其辱」

第二件唔好做的事就是賣樓，現在賣樓不但自取其辱，而且還會被人誤會財政上出了問題，結果一定畀人鋤價，而且不是小鋤，而是大大力咁鋤，賣樓的業主一定會很傷心。所以，即使要賣樓都要等疫情緩和，樓市平穩時才賣，鋤價的人都不會鋤得咁大力。第三件就是不應該移民，在新冠疫情下，各國對華人不甚友善，就算打算移民去的國家領事館職員亦會問長問短，甚至滿足晒他們的要求亦不批准移民，就算批准又如何，去一個排華的國家，危險性似乎很大，如果真的是要移民，都要等兩三年後，全世界淡忘了新冠疫情，才可以考慮移民。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]