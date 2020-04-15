劉思明：相關基建上馬 新能源車股受惠

恒指高開後最多升246點、高見24,546點回順，在24,400點找到支持，之後高位徘徊，收報24,435點，升135點或0.56%；國指升0.37%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.73%、1.85%，小型股受到追捧。

大市普遍上升 買盤動力強

據《明報》港股數據庫，升跌比率60比40，升逾3%佔上升股份兩成多，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為55比45，大市普遍上升，買盤動力強，但不少股份跟不上，沽盤也積極，整體表現參差。

本報數據庫追蹤的30個行業，有近八成上升，金屬及礦石、工業升逾2%，前者有近九成上升，後者不足七成，升勢以工程機械；金屬礦石與工程機械中聯重科（1157）、龍工（3339）及個別建材海螺（0914）、聯塑（2128）明顯做好，資金看好基建概念。

下跌行業，上周升逾一成的汽車及相關，昨回吐1.23%，成為表現最差行業，其次科技器材跌0.85%，惟兩者皆有三成股份上升。新能源車比亞迪股份（1211）及電池比亞迪電子（0285）升逾3%，表現突出，其他新能源車概念如天能動力（0819）、贛鋒鋰業（1772）急升逾8%，受到政策扶持行業支持。

國家電網啟動新一輪充電樁建設

國家電網啟動新一輪充電樁建設，計劃安排充電樁建設投資27億元人民幣，新增充電樁項目分佈在北京、天津、上海、江蘇等24個省市，涵蓋公共、專用、物流等多種類型，據券商估計，措施能帶動新能源汽車消費超過200億人幣。

今年來，贛鋒表現最為波動，2月曾急升逾八成，但高位回落幾乎打回原形成，而近一個低位回升已累升四成。

走勢上，贛鋒已逼近50天線28.5元至30元關口，升勢或放緩，宜候低吸納，並可設低收25元止蝕。

天能1月升逾六成 投機味濃

今年首季落後的天能（0819），上月反彈後愈升愈有，表現已超其他概念股；股價創接近一年新高，呈突破走勢，但短短1個月累升逾六成，高追風險不小，加上交投不穩，投機味濃。

[劉思明 數據尋寶]