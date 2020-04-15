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經濟
2020年4月15日星期三
技術取勝
投資策略
大摩：康希諾新冠疫苗最快年底批 分析員指或太樂觀 上月宣布研發以來股價累升六成
康希諾10年未盈利 上市至今股價升逾5倍
康方生物16343元入場 首日孖展276億
中國3月出口按年跌3.5% 遠勝預期
蘋果iPhone上月中國出貨按年升19%
富力物管業務3.3億售大股東 券商指賤賣 作價較同業折讓八成
將裝智能系統 防物業代理盜取訂單
大行唱好 阿里升2.7%逼50天線
平保首季保費收入跌近一成
對冲蔡奎交易 花旗配售龍湖套近29億
雷諾退伙 東風擬重組合營
匯源押定存付巨款給大股東 最終未能還款 被銀行扣逾56億
MoneyHero：3月貸款申請飈71%
疫情帶動藥品銷量 強生首季多賺55％ 道指早段升逾600點 亞馬遜創新高
迪士尼再「撲水」 簽375億信貸協議
IMF：今年全球經濟將萎縮3%
劉思明：眾安在線落後見蠢動
技術取勝：五礦資源1.5元阻力大
「尖啤」閃辭香港金融投資CEO
劉思明：相關基建上馬 新能源車股受惠
周顯：疫情下富太約雀腳不易
湯文亮：疫情下 不做3件事
逸新開放戶減價兩成沽 業主損手27萬 柏匯迷你單位465萬易手 實蝕3%
Downtown 38一房呎租撲50元
鳳城酒家黃埔店明起結業 半年第3間
10新盤今起4天共推317伙
首季二手夾屋買賣僅30宗 1年低位
首域投資香港Peter Meany：基建行業受疫情衝擊較小
技術取勝：五礦資源1.5元阻力大
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【明報專訊】中國龍工短線試2.75元（圖）
中信建投望挑戰7.5元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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