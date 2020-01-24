IMF：今年全球經濟將萎縮3%

或經歷大蕭條以來最嚴重衰退

環球央行印鈔救市，刺激黄金需求。金價昨繼續在逾7年高位徘徊。現貨金曾高見每盎司1747美元，然後升勢回落，未能上破1750美元關口。期金曾高見每盎司1788.8美元。知名貴金屬分析師Adam Hamilton指出，大規模的貨幣通脹難在短期內消除，且黃金投資量本就不足，黃金需求增加的趨勢可能會持續多年。全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust周一持倉較前一交易日增1.6%至1,009.7噸，是2013年6月以來最高。

此外，油組與俄羅斯等盟友（OPEC+）協議下月起大幅減產，仍無助提振市場對原油價格的信心。法巴（BNP Paribas）分析師Harry Tchilinguirian表示，油組與盟友自願減產，對油價有支持作用，惟不能完全抵消疫情引致的需求減少。紐約期油價格昨晚跌6%，低見每桶21美元。布蘭特期油價格跌5%，在每桶30美元左右徘徊。油價今年迄今跌了50％以上。

（綜合報道）

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