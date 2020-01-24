迪士尼再「撲水」 簽375億信貸協議

分析師：疫情下每天損失2.34億

自疫情爆發以來，迪士尼的主題公園、酒店、郵輪等業務都受到打擊。迪士尼更首次關閉了全球的主題樂園。迪士尼的樂園及消費產品部門在截至去年9月底的2019財年，收入達262.3億美元，超過其他部門，為迪士尼貢獻37%以上收入。迪士尼上一財年的148.7億美元營業利潤當中，樂園和消費產品部門的貢獻達45％以上。隨着電影院關閉、現場體育賽事暫停，其電影工作室及體育頻道的營運也面臨巨大挑戰。迪士尼近期最大亮點，是去年11月推出的串流媒體平台Disney+付費用戶剛突破5000萬大關。不過由於娛樂節目停產，其平台也缺乏新內容。

卸任CEO重掌公司管理運作

由於疫情為迪士尼帶來重大危機，原已在2月卸任迪士尼行政總裁的艾格（Bob Iger），又重新管理迪士尼的運作，即使查佩克（Bob Chapek）仍是名義上的迪士尼CEO。艾格指出，自己掌舵迪士尼15年，考慮到如此嚴重的危機及其對迪士尼的影響，促使他積極協助迪士尼應對。他相信疫情將為迪士尼帶來深遠改變，未來將僱用更少員工，並研究如何為群眾規劃安全的聚會。

（綜合報道）

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