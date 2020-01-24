迪士尼再「撲水」 簽375億信貸協議

【明報專訊】面對疫情衝擊，迪士尼繼上月發債集資60億美元（約468億港元）後，上周又達成價值50億美元（約375億港元）的信貸協議。根據迪士尼向美國證交會（SEC）提交的申報文件，迪士尼與花旗達成的信貸協議，將用於應付日常營運開支。相關協議將於2021年4月到期，可延長一年。《紐約時報》引述媒體行業分析師沃格爾（Hal Vogel）的估計，迪士尼在疫情中每天損失達3000萬美元（約2.34億港元）。
分析師：疫情下每天損失2.34億
自疫情爆發以來，迪士尼的主題公園、酒店、郵輪等業務都受到打擊。迪士尼更首次關閉了全球的主題樂園。迪士尼的樂園及消費產品部門在截至去年9月底的2019財年，收入達262.3億美元，超過其他部門，為迪士尼貢獻37%以上收入。迪士尼上一財年的148.7億美元營業利潤當中，樂園和消費產品部門的貢獻達45％以上。隨着電影院關閉、現場體育賽事暫停，其電影工作室及體育頻道的營運也面臨巨大挑戰。迪士尼近期最大亮點，是去年11月推出的串流媒體平台Disney+付費用戶剛突破5000萬大關。不過由於娛樂節目停產，其平台也缺乏新內容。
卸任CEO重掌公司管理運作
由於疫情為迪士尼帶來重大危機，原已在2月卸任迪士尼行政總裁的艾格（Bob Iger），又重新管理迪士尼的運作，即使查佩克（Bob Chapek）仍是名義上的迪士尼CEO。艾格指出，自己掌舵迪士尼15年，考慮到如此嚴重的危機及其對迪士尼的影響，促使他積極協助迪士尼應對。他相信疫情將為迪士尼帶來深遠改變，未來將僱用更少員工，並研究如何為群眾規劃安全的聚會。