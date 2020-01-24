疫情帶動藥品銷量 強生首季多賺55％ 道指早段升逾600點 亞馬遜創新高

以資產計算，美國最大銀行摩通首季利潤按年急跌69％至28.7億美元，每股盈利0.78美元，是2013年以來最低。摩通上季收入亦按年跌3%至282.5億美元，遜於預期。不過由於市况波動，摩通上季的股票及債券交易業務收入達72.3億美元創新高。

摩通首季利潤急跌69％ 撥備超預期

為填補疫情期間來自消費者及企業貸款壞帳的潛在損失，摩通撥備82.9億美元，較上一季增加了68億美元。這撥備金額超越2010年以來任何全年撥備，較分析師原先估計高出1倍以上。過去一個月，摩通的一些大型企業客戶從信貸額度提取了數以十億美元，並發行了更多新債務。在這緊張時刻，摩通行政總裁戴蒙（James Dimon）上月卻因要接受緊急的心臟手術而休假。戴蒙在公布業績時稱，鑑於可能出現相當嚴重的經濟衰退，有必要建立信貸儲備。他本月早前警告，摩通無法倖免疫情的影響，預期經濟將出現嚴重衰退，財政壓力堪比2008年的金融危機。

除了摩通，美國最大的按揭貸款銀行富國上季也為潛在壞帳等進行巨額撥備，金額接近40億美元。富國首季利潤按年大跌89%至6.53億美元，每股盈利僅1美仙，遠低於分析師預期的38美仙。富國上季收入按年跌18%至177億美元，同樣遜於分析師預期，股價早段跌逾4%。

波音客戶3月取消150架737 MAX訂單

疫情期間，強生的非處方藥物需求大增，首季利潤按年急增55%至58億美元。調整後每股盈利按年增9.5%至2.3美元，勝於預期。全球銷售額上季按年增長3.3％至207億美元，同樣高於分析師預期。強生宣布季度派息上調6.3%，每股派息1.01美元。強生是美國首家公布業績的主要醫療保健企業，其業務覆蓋藥物、醫療設備、消費者健康等方面，可預示行業的整體表現。不過強生估計將要花更多資源應對疫情，下調了全年銷售額預測，估計金額將介乎792億至822億美元。此外，強生預告，若人體測試如期在9月展開，明年首季末將可望生產9億劑新冠病毒疫苗。

新興市場之父：美股仍未見底

疫情之下，航空業受創。美國飛機製造商波音的客戶，在3月取消了150架737 MAX客機訂單，影響波音的財政。MAX機型在兩度空難後，由去年起停飛至今。波音股價昨早段跌1.5%。

「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）稱，美股仍未見底，防疫的影響難料，從企業收益的角度來看，形勢很惡劣。

根據Refinitiv的數據，分析師預計標普500指數企業第一季的收入增幅將按年跌10.2％。

（綜合報道）

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