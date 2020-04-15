MoneyHero：3月貸款申請飈71%

該平台網站數據顯示，首季有關「債務重組或破產」、「信貨評級」及「網上或特快貸款」等主題文章瀏覽量明顯上升，其中「債務重組或破產」相關主題文章瀏覽量升幅最大，3月數字較1月升69.6%。平台預計，第二季「短期」及「特快貸款」需求將上升，認為財困人士仍可借得臨時現金流，申請破產人數不會急升；但假設下半年疫情未放緩，預料第三季申請債務重組或破產宗數將明顯增加，銀行會因應壞帳及環球經濟風險，調升貸款息率。

指普遍財務公司細則透明度低

該平台昨日發布有關本地貸款產品評測報告，透過神秘顧客身分，發現銀行及財務公司放貸時有不少缺點（見表），例如普遍財務公司細則透明度甚低，沒上載「實際年利率」表格及條款細則，大部分客戶服務員游說客戶先申請，簽訂合約後才披露具體還款條款細則，令消費者誤估借貸成本及還款能力，又指一些強調「特低利率」或「零息」貸款計劃，或收取手續或行政費，金額相當於利息，建議申請人借貸前先參考實際年利率以比較產品。

該平台建議，政府應考慮成立專責部門監察貸款機構銷售行為，訂立資料披露準則，要求機構提交信貸統計數據予當局定期發放；同時採納消委會去年意見，將《放債人條例》貸款年息上限，由現時的60%下調至48%。目前中國地區貸款年息上限為36%，日本及台灣為20％，本港現行上限處於較高水平，平台相信調整可有利於保障本地消費者。