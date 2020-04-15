匯源押定存付巨款給大股東 最終未能還款 被銀行扣逾56億

明報記者 陳偉燊

匯源果汁早於2018年，已自爆作出多筆未記帳的巨額貸款，共涉約121.73億元，並且是由上市公司借予大股東朱新禮旗下的北京匯源飲料。集團因當時的違規貸款，由2018年停牌至今，為作出補救措施，集團聘用獨立法證會計師，並因該事件作出全面排查，額外檢查集團的其他帳目，因而揭發今次事件。

獨立法證會計師查帳揭發

集團的獨立法證會計師有兩項主要發現，首先是集團與關連公司於2018年起至去年10月底，有1.065億元交易未有在交易日期起記帳，延後記帳時間在2至6個月之間。同時亦發現，集團在2018年7月4日至翌年4月26日，旗下9家公司分55次向集團大股東朱新禮相關的北京匯源飲料及山東匯源付款共59.39億元，更在未經集團管理層審批下便簽訂定期存款質押合同，以滿足北京匯源飲料和山東匯源的貸款需求。不過，北京匯源飲料和山東匯源最終未能還款，以致質押合同所涉及的上市公司定期存款遭銀行扣起。集團最終只能收回2.73億元，即總共扣除了56.66億元。

集團：員工以為毋須上報

集團解釋，涉事的員工以為有關交易毋須上報集團管理層獲得審批，只需有資金中心主任審批即可，並且他相信北京匯源飲料和山東匯源會有能力按時償還銀行貸款。

獨立法證會計師表示，匯源在資金審批流程未提供足夠指示，其財務人員亦不熟悉資金審批流程和缺乏相關培訓。集團表明，涉事職員已經不再擔任資金中心的主任，如果其未卸任，獨立董事委員會亦會建議調離其職務。同時，亦要求內部審計和財務部門每月做內部監控檢測，另每半年或每年向管理層、財務部門和資金中心的員工提供有關《上市規則》和合規要求的培訓。