雷諾退伙 東風擬重組合營

去年賣車按年大減63% 蝕15億人幣

根據東風的產銷快報顯示，東風雷諾去年全年的銷量僅1.86萬部，按年減少62.9%（見圖），合資經營虧損超過15億元人民幣，外媒估計虧損及銷量差是雷諾決定「拆伙」的原因。據東風昨日公布，截至去年12月底止，東風雷諾的收入佔集團總收入比例僅0.5%，較2018年同期減少0.9個百分點。東風稱，仍會聯同雷諾繼續與日產就新一代發動機方面合作，繼續給予東風柴油發動機許可，同時預告未來和雷諾還會在智能網聯汽車開展創新合作。

鈴木兩年前先行撤出中國市場

雷諾方面則表示，會繼續透過旗下包括華晨雷諾、易捷特及江鈴雷諾在內的3間合營公司，專注於內地的輕型商務車及新能源車業務，形容這兩款車才是未來的重點。雷諾稱，輕型商用車業務會透過雷諾華晨金杯運營，而電動車將通過易捷特及江鈴雷諾繼續發展。雷諾預計，江鈴雷諾的4種核心車型將在兩年後覆蓋內地電動車市場的45％。

新冠肺炎爆發令內地汽車業雪上加霜，因此外資車企在華盈利受壓，或會使更多合營車企宣布重組，甚至撤出。事實上，兩年前鈴木已先行撤出中國市場。而日產汽車高層近日向外媒表示，在疫情及內地市場需求疲軟影響下，預計會在下月推出為期3年的「重構計劃」，並預計會削減今年的銷量目標。