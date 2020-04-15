對冲蔡奎交易 花旗配售龍湖套近29億

據蔡奎於聯交所作出申報，他透過私人信託旗下公司Junson Development International Ltd，於昨日與花旗環球市場達成認沽的衍生股本工具協議，並提供手上持股逾1.499億股，相當於已發行股本2.5%，用作實物交收。申報顯示，雙方訂立的為「Collar and Additional Call」的期權交易，其中約1.14億股涉及認購期權，另有約3600萬股為認沽期權，但倉位方向、觸發價位等都沒有相關資訊。

蔡奎與花旗訂認沽及認購期權

據初步的資料顯示，蔡奎與花旗環球使用的屬於固定波幅期權策略，是讓持有股票的投資者，在毋須沽出股票的情况下，透過沽出認購期權收取期權金，同時又買入年期相同的認沽期權來替股價大跌時的損失設限。但由於沽出了認購期權，一旦股票大升，購入認購期權的對手便可以用行使價買入該投資者的股票，所以這種期權策略會鎖定了持貨的賺幅及蝕幅。

花旗在交易中，同步進行配售股份，一般理解用於對冲該行面對的股價波動風險，但是配售股份數目，則不一定與對手交易股份的數目對等，而是按照比率對冲。若按花旗配售股數相對蔡奎進行交易的股數折數，比率超過50%。

蔡奎與吳亞軍在2012年離婚，當時分得龍湖約三成股份，他自2014年起至今已至少三度沽售龍湖股份套現，累計套現約64億元。目前他仍持有龍湖約23.3%股份，以昨日收市價計，市值超過558億元。