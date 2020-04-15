大行唱好 阿里升2.7%逼50天線

【明報專訊】阿里巴巴（9988）昨獲大行唱好，大和發表報告，對阿里3月的佣金和客戶管理收入（CMR，包括廣告和商戶收費）復蘇感到更為樂觀，或為上季度利潤率帶動支持。雖軟銀短期或再沽貨套現，不過大和認為阿里股價在未來數季受惠於核心業務而強勁反彈，因此將阿里列為首選，維持「買入」評級和260元目標價。阿里昨日一度升穿50天線，但收市未能企穩，收報197元，升2.77%，自3月中低位已反彈17.54%。
大和預計阿里上季收入升17%
大和指出，中國1月和2月網上零售銷售按年上升3%，三八婦女節銷售表現亦強勁，預計阿里上季收入按年上升17%，至1092億元人民幣。除阿里巴巴外，昨日騰訊（0700）和美團（3690）一同向好，分別上升0.92%和0.51%。
此外，彭博社昨日引述消息，內地已啟動中信建投證券（6066）和中信証券（6030）合併，以建立可與華爾街大行比併的投行，消息刺激中信建投最多上升11.34%，中信証券亦升5.64%，午後有內地傳媒引述消息否認，兩者收市分別升8.54%和3.3%。收市後兩公司在上交所發出公告，表示未聞相關傳言。
公用股領漲 恒指昨升135點
昨日恒指在24,550點附近遇上阻力，兩次上試未果，收市升幅收窄報24,435點，升0.56%或135點，國指收報9847點，升0.37%，主板成交1115億元。昨日藍籌由公用股領漲，長實（1113）升3.76%，電能（0006）升3.07%。瑞聲（2018）跌3.21%，為表現最差藍籌。