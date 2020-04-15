大行唱好 阿里升2.7%逼50天線

大和預計阿里上季收入升17%

大和指出，中國1月和2月網上零售銷售按年上升3%，三八婦女節銷售表現亦強勁，預計阿里上季收入按年上升17%，至1092億元人民幣。除阿里巴巴外，昨日騰訊（0700）和美團（3690）一同向好，分別上升0.92%和0.51%。

此外，彭博社昨日引述消息，內地已啟動中信建投證券（6066）和中信証券（6030）合併，以建立可與華爾街大行比併的投行，消息刺激中信建投最多上升11.34%，中信証券亦升5.64%，午後有內地傳媒引述消息否認，兩者收市分別升8.54%和3.3%。收市後兩公司在上交所發出公告，表示未聞相關傳言。

公用股領漲 恒指昨升135點

昨日恒指在24,550點附近遇上阻力，兩次上試未果，收市升幅收窄報24,435點，升0.56%或135點，國指收報9847點，升0.37%，主板成交1115億元。昨日藍籌由公用股領漲，長實（1113）升3.76%，電能（0006）升3.07%。瑞聲（2018）跌3.21%，為表現最差藍籌。