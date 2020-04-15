富力物管業務3.3億售大股東 券商指賤賣 作價較同業折讓八成

富力昨以全日低位收市，報10.14元，跌近4%，成交達3.1億元。銀河聯昌證券昨日發表報告，指富力以極低價向大股東出售物管業務的行動「非常差兼令人失望」，3.3億元的代價，以富力物管去年業績，相當於約6倍市盈率，與其市場估值有近九成折讓。按目前同行市盈率平均約23倍、假設富力物管在2020及2021年增長五成，原可向富力貢獻1.13億元盈利及26億元估值，交易代價同樣較潛在價值低九成。

銀河聯昌批損小股東利益

該行指出，今次交易損害小股東的利益且引起市場對富力公司管治的憂慮，將富力評級由「買入」降至「持有」，目標價由原來14元降至11.2元。

美銀報告亦批評交易對物管業務嚴重低估，指連同承擔負債，富力物管估值5.4億元，較規模較接近的上市同業估值折讓達八成（見表），市盈率亦遠遜。美銀表示，公司今次以極低價格出售套現，反映公司管治不佳，但估計交易由於不需要經特別股東大會及監管當局審批，故可能會繼續進行。該行維持富力「跑輸大市」評級及目標價9元。

美銀：反映公司管治不佳

事實上，其他同行像新城（1030）、旭輝（0884）在2016年亦曾向大股東一次式出售物業管理公司，惟當時物管行業估值遠較目前為低。但近年物管股備受追捧，由中小型內房分拆的物管股，市值至少50至60億元，以旭輝（0884）2018年底分拆上市的永升（1995）為例，規模雖小於富力，目前市值卻已逾150億元。

旭輝物管規模較小 市值逾150億

有金融界人士直言，富力目前若將物管業務分拆上市，估值最少屬百億級別，形容今次反以低價向大股東出售做法「誇張、過分」，但相信大股東並不在乎市場看法，反問「（購回業務）有100億喎，你做唔做？」

至於另一廣東內房合景泰富（1813），昨日再傳分拆物管業務，擬集資2億美元。

銀河聯昌指出，按其了解合景有意在年內將物管業務分拆，並預期市值將達100億元，潛在分拆將釋放巨大價值，若作實物分派，可為股東帶來高額外回報。

明報記者 方楚茵