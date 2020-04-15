中國3月出口按年跌3.5% 遠勝預期

3月貿易順差199億美元

出口好轉之下，3月中國錄得貿易順差199億美元，扭轉首兩個月貿易逆差情况；首季計，中國出口按年下跌11.4%，進口按年下跌0.7%，貿易順差132億美元。

海關總署發言人李魁文表示，3月進出口有所好轉，因前期延遲復工所積壓的訂單陸續交付，3月中旬、下旬進出口都有正增長。隨着內地工業生產和居民生活逐步恢復，內需也帶動進口需求。但他表示，新冠肺炎疫情還在全球加快蔓延，對世界經濟造成衝擊，國際市場的需求萎縮必然會對中國外貿出口造成影響，外貿新訂單減少等問題已開始逐步顯現。

信銀國際：4月出口或跌雙位數

信銀國際首席經濟師廖群表示，不能忽略3月中開始疫情於海外擴散對中國外貿帶來的影響，尤其是歐美等地爆發，將令4月出口下滑，很有可能出現雙位數跌幅；進口方面，隨着內地生活及生產漸趨正常，內需將可進一步帶動進口，然而海外多國的停工及物流干擾，也會為進口帶來負面影響。國信證券亦指出，海外疫情是在3月中下旬才開始明顯影響經濟活動，在3月數據中可能還未充分體現，考慮到國外疫情發展以及前期高庫存，4月份是出口企業的一個重要考驗。

另一方面，海關總署昨日亦透露了中美簽訂首階段貿易協議後首季中美貿易情况。以人民幣計價美出口按年減少23.6%；自美進口跌1.3%。其中手機在內的機電產品出口跌24.1%，但醫藥品升6.3%；自美進口農產品則增1.1倍，當中進口大豆及豬肉貨值更大增2.1倍和16倍。首季對美貿易順差407.68億美元，按年收窄35%。其他國家地區方面，對歐盟出口跌14.2%；對香港出口跌14.8%，對東盟出口則增長2.4%，東盟成為中國第一大貿易伙伴。

中信證券指出，3月中國由東盟的進口升10.5%，由美國及歐盟的進口分別跌12.7%及6.5%。考慮到一般情况下，中國對東盟等國的進口主要集中在原材料和半成品，對歐美國家進口的主要是附加值價高的終端產品，因此當月的進口情况符合3月國內生產恢復快、終端消費需求恢復慢的特點。