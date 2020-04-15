康希諾10年未盈利 上市至今股價升逾5倍

內地唯一伊波拉疫苗供應商

據招股書，康希諾正就12種不同疾病研發15種不同疫苗，當中最出名是伊波拉病毒研發疫苗Ad5-EBOV，公司是全球4家研發伊波拉疫苗企業中唯一中國公司，2017年其疫苗新藥申請已獲批，但只能作應急使用及國家儲備，因此至去年度康希諾仍未錄任何收入。

除Ad5-EBOV，康希諾另有兩款腦膜炎疫苗於去年呈交新藥申請，已臨近商業化階段。此外，另有數種疫苗在臨牀試驗階段，還有6種疫苗在臨牀前階段。在協助官方研發新冠病毒疫苗前，康希諾本身亦有研發肺炎球菌疫苗，但只處於早期階段。

2009年成立的康希諾，上市前曾先後完成五輪融資，累計融資額7.7億元（人民幣．下同），引入投資者包括禮來亞洲基金、啟明創投、國投創新、中信證券投資等，其中啟明創投是中國有名創投基金，亦是小米（1810）的種子投資者之一。

至於公司創辦人宇學峰，創辦康希諾前於全球最大的疫苗企業賽諾菲巴斯德（Sanofi Pasteur）任職全球細菌疫苗開發總監。宇學峰接受媒體訪問曾表示，中國在疫苗領域的學術研究不輸國外，但產業仍有待發展，因此決定回國創業。