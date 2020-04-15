大摩：康希諾新冠疫苗最快年底批 分析員指或太樂觀 上月宣布研發以來股價累升六成

明報記者 馬迪帆

受研發進度理想及大摩唱好帶動，康希諾昨日股價升逾6%。由今年3月宣布開始研發至今，集團股價已累升逾六成。大摩表示，康希諾管理層正考慮生產疫苗的合適辦法，選項包括尋求商業合作伙伴，亦有可能撥出3億至5億元人民幣資本開支，自建生產線。

康希諾與軍科院生物工程研究所共同研究Ad5-nCoV，經費由國家科技部提供，根據世衛日前披露，全球70家藥廠或研發機構研發新冠肺炎疫苗，僅3家藥廠進入臨牀測試階段，當中3月才透露研發的康希諾，已宣布進入第二階段，兩家納斯達克上市的美國藥廠Inovio Pharmaceuticals及Moderna，現仍在美國各州招募參與第一期試驗志願者，分別預期今年11月及明年6月完成第一階段測試。

疫苗已宣布進第二階段臨牀測試

根據中國臨牀試驗註冊中心資料，康希諾新冠疫苗是在3月16日開始第一階段測試，並且是在疫情首先爆發的武漢進行，參與對象多達108人，相比兩家美國藥廠，第一階段分別招募人數只有40及44人。目前康希諾預期第一階段在今年12月31日完成，但已宣布準備第二期實驗，計劃時間為今年4月初至明年1月底，所需對象人數500人。在接種疫苗14日、28日及6個月後，均需要測量各項指標並觀察是否有不良反應。

有外資行醫藥股分析員對本報表示，大摩料康希諾疫苗今年底就能獲批，速度快得「令人難以理解」。他表示，疫苗尋找臨牀測試對象需時，在商業化應用之前，藥廠一般需要在接受測試的人身上觀察滿一年，以確定可有效抵抗病毒，年底獲批的說法未免太快。不過，內地投行海通國際近日發報告稱，康諾希在腺病毒方面有研究經驗，早前靠此技術成功研發伊波拉疫苗，本次研發新冠疫苗亦應用腺病毒方面知識，因而速度飛快。

公司昨公布已答上交所問詢函

此外，公司同時準備「回A」登陸上海科創板，預計集資10億元人民幣。康希諾今年1月提交招股書。近期在科創板IPO事宜持續推進，昨日公司公布，其核數師及律師已經就上交所的第二封問詢函提交答覆。