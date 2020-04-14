投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入

明報記者 龍彩霞

年金本身是保險產品，公營與私營的主要分別是公營年金不是以盈利為目標。投保年金主要是避免個人因長壽帶來的經濟風險，也減輕個人投資的風險。另一方面，有部分僱員若只投資低風險工具，如定期存款，就連通脹都追不上。公營年金是為退休人士盡早確知每月有多少「收入」，可以有個預算。

公營年金要一筆過繳付入場

公營年金和私營年金另一個重要分別是入場門檻。現時巿場上的私營年金門檻一般可以月供開始，惟公營年金則要一筆過繳付。另外，公營年金投保年齡由60歲開始，假設一名65歲男士參與計劃，如投保5萬元，每月將可以領取290元，如投保100萬元，每月將可以領取5800元（見表）。由於女性的平均壽命較男性長，故此女士預期可以領取每月保證年金收入的期數亦較長，每月可領取的保證年金也較少。

公營年金計劃保證投保人至少可以領取相當於已繳保費105%的年金收入。舉例說，若投保100萬元，至少可得到相當於105萬元的每月保證年金收入。隨着該計劃每月發放年金收入，在若干時間後，投保人累計所得到的每月年金收入就會等於已繳保費105%。

無論私營或公營年金都有人壽保險成分，但由於年金計劃的儲蓄成分較高，人壽方面的身故賠償保障相對會低於其他人壽保險產品，故不應視作人壽保險的替代品。準投保人可選定指定的受益人，自己身故後受益人會獲取保險公司按計劃條款發放的賠償，而賠償額一般會受投保人生前所提取的年金額影響。

私營年金非保證回報 勿期望過高

私營年金計劃有關回報通常分為「保證」和「非保證」部分。保證部分的回報是保險公司承諾給予的，但可能會設有附帶條件，至於非保證部分的回報會受投資回報等因素影響，所以不要期望過高。年金計劃屬長期的保險產品，如受保人突然間急需現金，需要中途退保，例如在供款期內中止計劃，受保人能取回的金額或會低於已繳付的保費。

美國萬利理財控股亞太區總裁張佩儀表示，投保人也要留意幾個潛在風險。首先，個人稅率名義回報率是按照最高稅階計算，若稅階較低，回報率未必如此可觀；若夫婦共用扣稅，只限雙方本身均要交稅的情况，夫婦都要工作的中產家庭將最為受惠。第二，謹記年金退稅機制本身是沒有回報的，回報是因為可扣稅。坊間有不少意見指這種做法違背年金作為退休保障的目的，濫用退稅機制，因此難保日後政府會撤回，回報隨時變為零。

此外，上述的名義回報率，如果要與其他投資比較，一般是內部回報率（IRR），這做法的內部回報率約6%，而通常購買年金（領取年金直到期滿）的內部回報率則約3%至5%，可見前者回報較高，但一旦退稅政策有變，內部回報率將歸零。投保人都關心回報，QDAP的回報分為保證及預期回報。退休初期數周或數月，投保人可能格外擔心金融市場動盪，影響投資中可能獲取的回報。

[退休綢繆]