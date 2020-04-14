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瓏門實呎跌穿1.6萬大關

【明報專訊】新冠肺炎疫症蔓延多月，全球疫情依然嚴峻，本港睇樓活動明顯減少，成交亦見回落，以屯門指標屋苑瓏門為例，2月及3月成交量雖逐步回升，但踏入本月，受限聚令影響，首周僅錄1宗成交，實呎不足1.6萬元，重返去年初水平。代理預料，屋苑短期交投將持續淡靜。

明報記者 歐陽慧恩

美聯高級營業經理曾祥聰表示，新冠肺炎持續至今，全球經濟不穩定因素增加，加上市民減少出門，導致睇樓量大跌，屯門多個主要屋苑交投均下挫，瓏門本月首周唯一成交位於2座中層E室，實用481方呎，屬2房間隔，成交價758萬元，呎價15759元，屬市價成交，原業主於2015年以610萬元購入物業，現轉手帳面獲利約148萬元或24%。

他續指，由於減價盤源於2月及3月已被市場消化，瓏門暫未有大幅劈價求售個案，預計短期內成交量難以回升。

太古城劈價逾百萬 3房低市價8%沽

此外，港區屋苑成交量同樣受影響，鰂魚涌太古城於3月份錄得19宗成交，但4月份至今僅得一宗成交個案，中原高級區域營業董事張光耀透露，成交單位為富山閣高層F室，實用684方呎，3房間隔，業主約一個月前以1300萬元將單位放售，至近日因新冠肺炎疫情反覆，終決定減至1180萬元售出單位，呎價約17251元，較市價低約8%。原業主1992年296萬元購入上址，帳面獲利884萬元或近3倍。

雖然大型屋苑承接力仍理想，但個別屋苑則再錄蝕讓。

比墅洋房2000萬沽 9年實蝕近千萬

中原高級資深分區營業經理歐偉基表示，大埔比華利山別墅萊茵道雙號屋，實用2047方呎，另設約250方呎花園，原業主於2年前開始以2850萬元放盤，近日終減至2000萬元轉售，實用呎價約9770元，據知，原業主於2011年以約2850萬元入市，9年間物業帳面貶值850萬元或約三成，若使費計實蝕約990萬元或35%。

柏傲山銀主盤2680萬易手

另外，近日市場陸續出現銀主盤放售個案，世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，天后柏傲山3座低層A室，實用913方呎，屬3房間隔。原業主2014年10月2259.3萬元購入，惟期後向多間財務公司加按，並於2017年底被法庭頒令破產，令單位淪為銀主盤，近日銀主以2800萬元放售，並以2680萬元易手，實呎29354元，屬市價水平。以原業主近6年前購入價計，物業升值約20%。

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