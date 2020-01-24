EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租

明報記者 張允亭

攝影 楊柏賢

EAST 17成昌樓屬單幢項目，坐落於筲箕灣東大街，周邊食肆林立，步行往港鐵站只需約5分鐘，交通便利是項目賣點之一。全盤共85伙，扣除大業主保留頂層連天台單位自用後，可供出租單位共84伙，全屬1房及2房戶，實用面積366至494方呎不等，據悉現時已租出近20伙，平均呎租逾50元。

樓盤採一梯4伙設計，每層設有兩部升降機。其中7樓至15樓屬低層住宅樓層，以2房單位為主；16樓設有空中花園，而對上樓層、即17樓至28樓則屬高座住宅樓層，以1房單位為主。以同座向A室為例，雖然全數樓層的A室實用面積均為494方呎，但低層住宅樓層A室採2房開則，高層住宅樓層A室則屬1房間隔。

1房366呎月租2.05萬入場

發展商早前開放多個現樓清水單位，其中一個為28樓A室，實用面積494方呎，屬1房間隔。單位樓層高度約3米（約9呎8吋），客飯廳間隔方正，不設玄關位，附設露台，室內空間感更佳。廚房採開放式設計，備有電磁爐、洗衣機、抽油煙機及雪櫃等家電，亦設有上下兩組木紋廚櫃，提升室內收納空間。

單位睡房寬敞，面積幾乎等同客飯廳大小，房內設多塊落地玻璃窗，可引入室外自然光線，配合白色牆身，令房間更光猛，住客亦可從睡房外望筲箕灣避風塘海景。浴室方面，以淺色為主，設淋浴間及浴室櫃，但不設窗戶。單位客廳同樣連接露台，惟景觀則稍不同，以外望翠綠山景為主。雖然廚房亦是開放式設計，但設有雙邊曲尺工作枱，增加備餐空間。

會所設健身室戶外泳池

兩間睡房均設有大窗，而房內空間亦足夠放置睡牀及衣櫃等大型家具。值得一提的是，項目逾七成半單位採開放式廚房設計，只有同一座向的D室採傳統梗牆間隔廚房。

項目會所設於5樓，設施包括戶外游泳池、空中花園及健身室等，惟項目全盤僅設兩個車位。

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