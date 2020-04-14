經濟
李志成

投資策略

李志成：匯控「失息」 磚頭保值

【明報專訊】新冠肺炎疫情肆虐，打擊經濟活動，投資氣氛趨弱，部分心急套現的業主減價去貨，令樓價受壓，若疫情仍未受控，未來樓價有機會續見調整，不過現時不少業主已供滿樓，普遍持貨能力強，加上近年汲取多次樓市逆周期後高速反彈的經驗，亦未敢衝動大幅劈價放售，怕再次「落錯車」，相信樓價跌幅甚於2003年SARS時期的機會不大。在全球放水下，現金將面臨貶值，購入資產方能保值，不過現時股市如坐過山車，股民愛股匯控（0005）亦「失息」，更突顯「磚頭」保值，不少市民蠢蠢欲動，希望「撈底」入市，究竟現時是否入市好時機？

有意置業者首要考慮自己實際需要，例如結婚、換樓等，下一步就要是思考應該租樓還是買樓？若果租樓，租客隨時面對業主加租風險，另外，租金只為一去不回的淨支出，相反買樓的供款大部分為還本金，物業屬於自身資產，樓價上升時可享財富增值的回報。

若遇到心儀筍盤，準買家宜先計算好自己是否有充足購買力支付首期、印花稅、律師費等支出，並考慮自身供款能力，做好風險評估，衡量自己在疫情下能否維持穩定收入，最好預留充足資金作緩衝，避免遇到突發情况時失預算。

疫情衝擊環球經濟，港府日前亦推出第二輪防疫抗疫基金，助市民渡過難關，當中包括向地產代理個人持牌人提供現金津貼，相信有助紓緩部分從業員短暫財政壓力，不過建議政府推行更「貼地」措施，兼顧業主及買家角度，從速調整辣招，促進二手物業流通，讓有需要人士置業安居，同時避免樓市急跌，令負資產加劇。

香港置業行政總裁

[李志成]

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