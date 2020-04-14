布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助

現金津貼 僅解一時之急

政府對業界伸出援手，我們業界中人當然對措施表示歡迎，但這只能解一時之急，本人建議目前政府理應順應民意，及早把握機會「撤辣」，才是對行業，甚至是本港經濟最大扶助。因為「撤辣」可增加物業市場流通量，一來可以幫助有需要的市民上車，二來亦可以助香港吸納環球氾濫的資金，加速經濟復蘇。

回說樓市，最近市場恐慌略降溫，但肺炎疫情持續，加上「限聚令」仍然生效，普遍發展商暫時仍按兵不動或放慢推盤量，靜觀疫情最新發展；此外，雖然近期睇樓量略見回穩，但二手交投仍未算活躍。

至於最受市民關心的樓價走勢，最近正緩緩下跌，筆者認為樓價短期難望重返高位，除了由於疫情發展未明朗外，租務市場表現回落，亦是原因。

事實上，近月租金續呈跌勢，美聯「租金走勢圖」今年2月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約35.4元，按月續跌約2.2%，已連跌7個月，為自2017年5月後的33個月新低，相信3月續跌。

最後，隨着近日愈來愈多大型新盤陸續入伙，市場不乏租盤供應，整體租金必然面對下調壓力。租金回報率下降，而且未來大有可能進一步下調，樓價亦有很大可能同步向下。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]