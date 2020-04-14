廖偉強：全球重返地區化利港樓

與此同時，香港人在短期內都不能遊走歐美日或其他國家，內地各大城市遂成為旅遊的選擇。外國西方國家也差不多一樣，至此，以往的全球化將頓變成為地區化。

以中國14億人口分散全世界各地的消費，如果集中在香港消費，香港一定是最大的得益者，屆時無論是零售、飲食及旅遊等行業將會急劇上升，房地產不在話下，莫講成交量會增加，樓價更加會噴射式上升。

其實，全球化令每個國家都環環相扣，誰也難脫離誰；今次疫情的嚴重，導致差不多每一個國家都封關抗疫，很多產品都需要自給自足；包括經濟上的依賴，如果某些國家在經濟上全面依賴外國人到來消費，在這情况下，就更加容易百業蕭條，經濟嚴重下滑！

新型冠狀病毒疫情爆發，其他歐美國家亦即時發覺，原來很多醫療用品及防疫產品都非常缺乏，大部分的生產都是在中國境內，疫情全球大流行下亦喚醒了各國在全球化之下，遇到任何事情都會是唇齒相依的。

香港上次經歷SARS後有內地自由行，今次經歷新冠病毒後，相信亦會有非官方政策下的內地消費群湧現，所以筆者始終相信香港確是一片福地，疫後復蘇也會有內地龐大消費力支持。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]