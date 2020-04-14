陳永傑：全球量寬 低息延續

低息按揭供款更持久

為了應對疫情對經濟的破壞，各國大舉量寬及減息。各國的經濟實力及息率均不同，甚至有些國家經已負利率，同時一致行動減低某個百分比的息率是不可行。因此，各國量寬之外，亦可視乎本國環境自行調節息率。各國調節利率之外，量寬金額亦各有不同。

疫症何時停止目前是無法估計，加上疫症破壞力很強，不少國家經已採取客機停飛政策，世界上民航服務很大程度上進入停頓，沒有航空、旅遊、觀光、消費、零售行業，對各地的經濟打擊並常嚴重。

美國聯邦基金利率已經低到0至0.25厘，不排除負利率的可能性。部分東南亞國家的疫情並未減退，亦即是說病毒不會因在溫度略高的地區減弱，疫症進入夏天亦未必會因溫度上升而消失，有別於SARS。

疫症若持續，世界經濟所受打擊難停止，低息和量寬在各國會難以改變，持續一兩年毫不出奇。財力比較雄厚的業主將會依舊享受低息的好處，用不着憂心息魔會太快醒來搞破壞。如果金融海嘯至今仍然供樓的業主，得益不淺。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]