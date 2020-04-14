湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?

有時聽老施講嘢就好似行棋一樣，唔係睇下一步，而是要睇多幾步，老施並不是鬧政府官員減薪是屎橋，而是鬧叫官員減薪的人是屎橋，林鄭以及主要官員絕對不願意減薪，但不少政客叫囂，如果唔減就會惹民怨，無可奈何唯有減薪，但想唔到宣布減薪之後畀老施話屎橋。不過，就算睇多幾步，我仍然摸不到老施是鬧政府抑或是鬧叫政府減薪的政客。

大聲講只為交差

物業投資者可能忽略了一件事，老施只是叫政府立例取消所有租約，以及法庭不受理欠租的事，並不是取消所有合約，因為，租客唔使交租，一定是受歡迎，但老施又唔想做醜人，於是叫政府做，說什麼現在是戰爭狀態。

其實，不少明眼人都知道，老施租了很多舖位及寫字樓，如果由租客與業主根據疫情重新簽訂租約，業主不但冇租收，還有可能要貼錢畀老施，之後，業主與租客簽訂新租約的時候，少不免要搵物業代理幫手，最大得益者我唔講大家都知道。

不過，大家亦少擔心，政府根本不會這樣做，在過去咁多年，咁多人叫政府出租管，最近又叫政府撤招，政府連回應也沒有，咁大件事，又點會做。至於有人問，點解老施明知不可為而為之，在某個程度上對某些人交差，可以大大聲講，已經叫咗政府取消所有租約，是政府不願意做，而不是他不為民請命，倘若老施去競選立法會議員，而對手又是建制派的話，老施的勝算很高。

損失轉嫁業主 當然受租客歡迎

至於叫林鄭吩咐法庭停止受理欠租個案，如果林鄭有能力做，最少能夠回應五大訴求之一，我專登唔講是那一個，讓大家溫習一下。不過，大家都知道香港是行政立法分家，如果林鄭發指令，而我們的大法官又根據指示做的話，表示香港的司法系統崩潰。其實，現在全港抗疫，所有人包括業主以及租客都有損失，老施的提議是將租客的損失轉嫁到業主身上，當然是受到租客歡迎，但老施知道，地產商大業主才是物業代理的衣食父母，鬥地主當然好過癮，但鬥自己的衣食父母就有多少危險了。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]