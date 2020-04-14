曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異

如果這些企業在疫情之下，銷量不會受到太大的影響，則政府的津貼就是額外的收入，估計不少中檔餐廳及基層、快餐店，疫情之下生意如常，少了堂食，但是外賣自取的人多了。

疫情之下，許多人在家辦公，但家中不一定可以煮食，一定要外出買東西吃，或叫外賣在家吃，疫情之下一般人會自動減少消費，外賣以簡單為主，因此，大家樂（0341）、大快活（0052）、太興（6811）的反彈勢頭也相當不錯。

少了堂食多了外賣 快餐股受惠

不過，以婚宴、全家團聚飲茶生意為主的酒樓，疫情之下，打擊程度會比簡單的中檔餐廳、基層外餐店嚴重，生意下跌的幅度不是政府津貼50%僱員薪金可以補回，而股市也很清楚的反映出這兩類飲食股的不同走勢。

零售股也是個別發展，以本地人為主的零售業，特別是超市生意肯定比以前更好，而以旅客為主的零售店，在目前完全沒有旅客的情况之下，政府就算津貼100%的僱員薪金，也得虧損，但是，政府紓困是無法分清楚每一家零售商的對象是本地人還是旅客及水客。

在美國，超市股沃爾瑪（WMT）股價已經回升至與歷史高位只差4%的水平，隨時再創歷史新高，網店亞馬遜（AMZN）表現也很不錯，與歷史高位也只相差6%，從這個角度來看，阿里巴巴（9988）實際不應該處於目前的低價，有理由相信阿里巴巴的生意會因疫情而增加，同樣的道理，疫情之下，多一些人叫外賣，美團（3690）也應該得益，還有，多一些人呆在家裏打機玩遊戲，自然使騰訊（0700）得益不少，因此阿里、騰訊、美團組成的ATM都是值得趁低吸納的疫情得益股。

「ATM」值得趁低吸納

還有，美國的寶潔（PG）股價的反彈力度也很強，寶潔生產的清潔用品成了疫情下的暢銷物，香港沒有這類上市的大品牌，但有一隻恒安（1044），性質也類似。恒安生產紙巾、廁紙、紙尿片、衞生巾等，現在，全世界每個家庭都囤積大量廁紙、紙巾……不但囤積，用量也增加，疫情之下，個人衞生會提高，人人不斷地抹，抹手、抹枱，香港已出現了兩輪的搶購廁紙潮。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]