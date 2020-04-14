王弼：西方石油獲利位要問上帝

本欄早就預言，當聯儲局展開無限QE，支持企業債，對美股一定有支持，而且我在不同的平台進一步預言，聯儲局在緊急的時候，一定會再搬龍門買垃圾債，上周四王弼認為最重磅的消息，就是聯儲局落實買垃圾債，不過是有條件的，就是那些垃圾債必須在3月23日前仍擁有投資級別，結果，本欄這幾周重點探討的西方石油即時受惠，明年到期的債息由3月23日最高的60厘樓上，跌到上周四的不足10厘，加上傳媒又吹風俄羅斯和沙特的減產談判快達成，因此西方石油的普通股價，曾高見18.27美元，比數周前的股災低位9美元升超過一倍！如果有膽跟本欄建議在12美元樓下買入，最少也有52%的利潤。不過可能升幅太勁，獲利回吐，收市跌回15.36美元，不少讀者在網上詢問，什麼時候落車，這類問題，本欄一概不會回答，因為我無法參透人類的貪念，究竟什麼叫足夠，是一個哲學，甚至是宗教信仰的問題，擔保你問世上所有智者，他們也不可能給出你滿意的答案，我就點到即止，希望你找上帝解答。

股神沽航空銀行股 未沽西方石油

不過在你等候上帝解答的時候，也許可以參考另一位「神」。股神巴菲特在申報沽出航空股後，上周又申報沽出銀行股，卻未見沽出西方石油，這意味着什麼？我認為雖然美股持續上升，不過這次股災，投資者必須依靠企業的資產負債結構來選擇投資項目，雖然很多企業都會受惠美國政府直接或間接的打救，但普通股股東未必能夠受惠。例如航空和銀行股，我相信這些企業最終能逃過倒閉，但必須經歷債務重組，或被政府限制派息，或不能裁員，普通股股東利益會被犧牲。所以，投資者必須理解美國政府各項救市措施的性質，牽涉對政治的深層理解，股神一類投資者對當中操作固然瞭如指掌，非一窩蜂買入匯控（0005）的血肉長城可比擬。

大孖沙自行回購 勝政府用公帑托市

用這個邏輯推理下去，一些資本雄厚的企業，如果完全不用政府打救，甚至有餘力執平貨的，投資者就必須趁這個機會購入其股份。本欄常常推薦的長和系和其他港資大孖沙的企業，如本欄推介過的恒基地產（0012），就屬於這一類。長和系大股東近來就密密回購，證明對自己的業務非常有信心（跟匯控被迫或自願取消回購形成強烈對比）。不過讀者必須留意，香港市場有對大股東（控股權於30%至50%）增持的限制，他們每年只可最多回購2%的股份，這個措施的原意是提高他們私有化公司的難度，不過為何設於2%，而不是3%或5%，則不知邏輯何在。投資者如果想跟風買入這類股份，要留意大股東的增持是否已經接近上限。當然，股市低迷，各國政府都花納稅人的錢托股市，如果香港的大孖沙勁到打算用自己的真金白銀托市，不花特區政府一分一毫，有關當局是否應該考慮提高上限，也許值得研究。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]