何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上

內地疫情受控 有望重啟經濟

筆者對國內經濟較為樂觀，主要是因為國家對新冠肺炎疫情能在短時間內有效控制，而且更有節有序地重啟經濟，同時落實嚴控輸入個案的措施，避免疫情出現第二波爆發。

當然，中國面對的挑戰十分大，其中最大的危機是歐美可能會出現嚴重的經濟不景甚至重大的金融危機。目前歐美的疫情暫仍未見有受控的迹象，除了意大利新增個案已見回落的趨勢外，多國疫情仍未見受控。多個環節的經濟活動幾乎完全停頓，失業大軍暴升。中國的出口確難以寄以厚望。

有效控制疫情 刺激措施將奏效

國家統計局涵蓋製造業和服務業的綜合PMI指數3月份大升，由2月的28.9升至3月的53，預示經濟恢復增長。財新中國製造業採購經理人指數3月份僅升至50.1，財新中國服務業採購經理人指數更只有43，綜合指數為46.7，仍低於50的「盛衰分界線」。然而，筆者對中國經濟仍較為樂觀。原因有四：一是國內需求很大，在消費、投資和政府支出各方面都可看高一線。二是外來投資估計仍會有增長。三是今年出口毋須太悲觀，美國Walmart在疫情肆虐當中竟發現強勁的銷售額，並聲稱會僱用15萬臨時工，又稱不排除當中不少會轉為長工。由於Walmart所出售的產品多為中國製造，有理由相信會為中國帶來不少出口額。四是中國對創新和產品升級的需求很大，會驅動商界增加投資。

這四個原因的背後，其實又有幾個遠因。一是中國的出口中很多都是日常用品和一般消費品，而很少是奢侈品，因此未必會因經濟衰退而大幅下降（但Walmart 銷售強勁未必會持久，因為很大機會是跟疫情下消費者增加儲備有關）。 二是中國內部市場龐大，而近年GDP中消費比重持續上升，只要國內消費力維持，相信可抵消部分出口轉弱的因素。三是有效控制疫情之下，種種刺激經濟的措施如降準減稅增加政府開支等會見效。這最後一點是我過去一直強調的。

我一直主張嚴控輸入個案避免感染者在社區游走，如果輸入個案不能有效攔截，其他刺激和紓困措施只會浪費彈藥甚至刺激通脹。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]