何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低

難保不出現第三波大型地區感染

當然，筆者亦希望事情能夠像如此想像般結束。可是，我們亦不得不汲取過去兩個月的教訓，不能低估病毒的傳播感染能力，縱使在歐美的情况逐步緩和，但實在難保不會出現第三波的大型地區感染，有說印度及非洲地區有可能是下一個受疫情較大影響的地區，這讓地球村不能很快地就跟這個難纏的對手說再見。

另外，一個讓美股重振雄風的動力來自於總統選舉的明朗化，在他們眼中，一些反現行機制的候選人逐個退選，令投資者對未來政策可能出現的不確定性也逐漸消除，因而孕育了市場良好的氣氛。不過，在這個狀况出現，大家可能有更大的政策預見度，但同時之間，未來參選角逐的人選亦相當清楚對手的底蘊。要出奇制勝，他們肯定會在各方面做得比對手狠，才可以吸引眼球。而當中一個大家都可以去得很盡的議題就是對華政策。幾可肯定，執政黨會以過去對華政策作為其執政成就之一。而在野黨為求在這議題更為突出，必定會採取更強硬對華政策。大家還記得中美貿易戰期間的一段行情嗎？所以，在市場走快時，大家亦應多注意相關的市場閱讀以及風險。

上周提及有關銀行行業的投資考量，結果收到不少身邊朋友的迴響。從這現象，足見投資銀行業應該算是不少投資者的一個重要課題。既然如此，筆者亦再利用本欄跟大家分享自己的看法。首先，長期低利率的環境對銀行經營不利，在過去的QE1、2、3階段中，已經可見一班。在低利率環境下，銀行的淨息差會呈現向下走的趨勢，影響銀行的整體溢利水平。所以，今次QE重臨，形成一個不利銀行行業的首個背景。雖然樂觀地去看，疫情最終都可以有科學方法去解決。但在走過這過程中，銀行仍然要面對不少因經濟活動停擺對金融行業所產生的影響，特別是信貸違約風險這部分，值得投資相關行業的投資者多加考慮。IMF經濟師在一個訪問亦提及，已經收到90國政府要求，試圖尋求IMF的財政援助，這個數量可說是空前。以此類推，需要特別金融風險關注的範圍可不小，亦反映銀行貸款帳上亦面對着相似的難題。

信貸違約風險 成銀行業隱憂

另外，假設解決疫情事件的方法真的出現，市場因而出現較明顯反彈時，之前受事件影響更深的其他行業如旅遊、酒店、航空等等，可能會先出現更大的反彈升幅，這情况亦會令銀行在眾多行業中，相對吸引力較低的一個背後原因。因此，讀者們應再三考量銀行業在未來一段時間的相對投資價值。

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[何國良 基金看世界]