經濟
何國良 基金看世界

投資策略

何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低

【明報專訊】市場在假期前因不同利好消息而走強，算是好久不見的現象，因為一般假前大家的取態都會較為審慎。回顧各種令市場重拾步韻的因素，在上星期之初，市場似乎對已發展國家疫情有望受控的預期在升溫。市場感到，雖然個案仍在增加，但在實施更嚴格的隔離措施後，增長速度確實有所放緩，因而對未來有望走出當前困局燃點了希望。

難保不出現第三波大型地區感染

當然，筆者亦希望事情能夠像如此想像般結束。可是，我們亦不得不汲取過去兩個月的教訓，不能低估病毒的傳播感染能力，縱使在歐美的情况逐步緩和，但實在難保不會出現第三波的大型地區感染，有說印度及非洲地區有可能是下一個受疫情較大影響的地區，這讓地球村不能很快地就跟這個難纏的對手說再見。

另外，一個讓美股重振雄風的動力來自於總統選舉的明朗化，在他們眼中，一些反現行機制的候選人逐個退選，令投資者對未來政策可能出現的不確定性也逐漸消除，因而孕育了市場良好的氣氛。不過，在這個狀况出現，大家可能有更大的政策預見度，但同時之間，未來參選角逐的人選亦相當清楚對手的底蘊。要出奇制勝，他們肯定會在各方面做得比對手狠，才可以吸引眼球。而當中一個大家都可以去得很盡的議題就是對華政策。幾可肯定，執政黨會以過去對華政策作為其執政成就之一。而在野黨為求在這議題更為突出，必定會採取更強硬對華政策。大家還記得中美貿易戰期間的一段行情嗎？所以，在市場走快時，大家亦應多注意相關的市場閱讀以及風險。

上周提及有關銀行行業的投資考量，結果收到不少身邊朋友的迴響。從這現象，足見投資銀行業應該算是不少投資者的一個重要課題。既然如此，筆者亦再利用本欄跟大家分享自己的看法。首先，長期低利率的環境對銀行經營不利，在過去的QE1、2、3階段中，已經可見一班。在低利率環境下，銀行的淨息差會呈現向下走的趨勢，影響銀行的整體溢利水平。所以，今次QE重臨，形成一個不利銀行行業的首個背景。雖然樂觀地去看，疫情最終都可以有科學方法去解決。但在走過這過程中，銀行仍然要面對不少因經濟活動停擺對金融行業所產生的影響，特別是信貸違約風險這部分，值得投資相關行業的投資者多加考慮。IMF經濟師在一個訪問亦提及，已經收到90國政府要求，試圖尋求IMF的財政援助，這個數量可說是空前。以此類推，需要特別金融風險關注的範圍可不小，亦反映銀行貸款帳上亦面對着相似的難題。

信貸違約風險 成銀行業隱憂

另外，假設解決疫情事件的方法真的出現，市場因而出現較明顯反彈時，之前受事件影響更深的其他行業如旅遊、酒店、航空等等，可能會先出現更大的反彈升幅，這情况亦會令銀行在眾多行業中，相對吸引力較低的一個背後原因。因此，讀者們應再三考量銀行業在未來一段時間的相對投資價值。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

上 / 下一篇新聞

寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
新按保申請不足半年破9000宗
新按保申請不足半年破9000宗
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股
狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股
港股ADR指數昨早段跌356點
港股ADR指數昨早段跌356點
王翔接替周受資 任小米首席財務官
王翔接替周受資 任小米首席財務官
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
難忘天津外企 綵排裁員流程
難忘天津外企 綵排裁員流程
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
軟銀預警上年度蝕540億
軟銀預警上年度蝕540億
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：調整已深 阿里購24608
金子：調整已深 阿里購24608
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
沈永年：慎選內地中介 免招損失
沈永年：慎選內地中介 免招損失
美股較值博 吼科網連鎖超市
美股較值博 吼科網連鎖超市
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心
陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
林少陽：經濟不景氣 播種等收成
林少陽：經濟不景氣 播種等收成
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
技術取勝：建行處升軌之上
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
李順威：減產未必能抵消需求大減
李順威：減產未必能抵消需求大減
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
王弼：西方石油獲利位要問上帝
王弼：西方石油獲利位要問上帝
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
陳永傑：全球量寬 低息延續
陳永傑：全球量寬 低息延續
廖偉強：全球重返地區化利港樓
廖偉強：全球重返地區化利港樓
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入