周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然

這些答案，我當然都覺得不滿意，而且水平很低。在我看來，當發生災禍時，貨幣轉強，反而是正常事。大家似乎忘記了，在當年的金融海嘯，美元也是轉強，日本的「311大地震」，日圓也轉強……所以，這根本是個正常現象，一點也不值得大驚小怪。

「311大地震」日圓也轉強

如果發生災禍後，貨幣轉強是為了避險，則不能解釋當年為何日圓會在地震後轉強，皆因避險這解釋，只能落在美元的身上。日圓點避險呀？

有人會說，這是因為貨幣會回防，守住本部。例如蘋果的生意不佳，股價大跌，就要把資金調回美國。這說法當然靠￼譜一些，但也並不完全正確。

我的解釋很簡單：災禍必然導致資產價格大跌，說穿了，資產價格大跌，就是通貨收縮的一種，而通貨收縮的真義，就是幣值上升。就是這麼簡單的一回事！

資產價格大跌 即是通縮

最後一提，近日我開了Youtube channel，拍檔兼監製卻對我說，疫情之下，普遍Youtube的觀眾少了。為什麼會有這反常現象呢？原來由於人們躲在家裏的時間太長，Youtube太短了，要煲Netflix，才足夠「殺時間」，因此，Netflix的訂閱量大增！

[周顯 投資二三事]