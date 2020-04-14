盧楚仁：不相信股災就此告一段落

IMF總裁格奧爾基耶娃稱，在疫情大流行的衝擊下，無論是富國或窮困國家都受到嚴重衝擊，更有投資者不斷在非洲、亞洲和拉丁美洲等衛生條件較差的國家撤資，情况是金融海嘯的三倍。所以，我認為這些新興市場，甚至商品和原油出口國的形勢可謂岌岌可危。與此同時，根據國際金融協會(IIF)的數據顯示，投資者在3月大舉拋售新興市場債券，相關的債券被套現而流出高達310億美元，並創下有紀錄以來第二高的月份流出量。在疫情持續困擾的趨勢下，多國尤其是新興市場國家會持續銳減外匯儲備，造成這些新興市場及發展中國家出現貨幣危機。

值得研究的是，這些國家不單止要動用外匯儲備來穩定本國貨幣，甚至乎不排除要沽出部分黃金儲備來應急，令金價升勢受阻。記得在2013年4月初的時候，歐債危機持續困擾金融市場，當時有消息指塞浦路斯央行有機會大手沽金套現救亡，令金價開始在高位1560美元下跌，及後在期金市場更加出現前所未見的400噸沽盤，令金價大幅暴跌至1325美元，並創下當時最大的單周跌幅。所以當一個國家陷入財困的時候，除外匯儲備之外，亦會動用黃金儲備來解決流動性緊張，現在所醞釀的消息，可以令金價急升，亦可以令金價急跌，所以金市投資者要小心部署，步步為營及做足風險管理。

納指再有第二波跌市 跌一半不誇張

現在金融市場樂觀地偷步炒作疫情已經到了最壞的時候，再加上各國央行推出史無前例的大水猛灌，令到環球股市作出可觀的反彈。亦因此，已有不少投資者甚至認為股市已經見底，並會持續全面回升及再創新高，我認為這個想法過分樂觀。美股由2月19見頂繼而大幅下跌至3月23日而初步見底，我不相信今次自1929年經濟大蕭條以來的經濟及金融危機，只需用一個多月就被擺平及完成，而跌幅方面更只有30%。

回顧2000年科網股爆破的時候，納指在2000年3月的高位4816點，下跌至當年5月的2897點，繼而作出大幅反彈至9月的4147點。我記得當時跟現在一樣，有分析說科網股股災已經結束，但反彈過後再加上911襲擊出現，引致科網股再次出現暴跌，直至2002年10月，跌至795點才真正見底。科網股股災前後經歷了兩年半才結束，而總跌幅更加高達到83.5%才告一段落。因此，我相信今次納指也未能倖免，估計納指反彈過後，會再次重新回落並試6771點，繼而再向下突破邁向2018年12月的低位5895點，甚至破位再落到4816點才完成今次跌市的調整。今次納指若回調到4816點，跌幅也只有50%，比起當年2000年科網股股災下跌83.5%，相對絕不算誇張。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]