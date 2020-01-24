摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380

ATMX等新經濟股近日個別發展，美團（3690）及騰訊（0700）相對較強勢；小米（1810）持股的愛奇藝被沽空機構指財務造假，股價相對跑輸，連日於10元邊爭持。輪場有不少資金於此水平部署好倉，截至周三的5個交易日，小米好倉淨入1500萬元，僅次於匯控（0005），成為第二多資金淨流入的個股輪證。如投資者亦認為小米10元水平有支持，可留意小米購16380，行使價11.55元，實際槓桿約6.3倍，最後交易日2020年8月27日；淡倉可考慮小米沽15529，行使價9.69元，實際槓桿約4.2倍，最後交易日2020年8月28日。

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