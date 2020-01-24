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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995

【明報專訊】復活節假期前市場抱觀望態度，大型股份方面乏善可陳，不過5G設備股再受追捧，而晶片股亦見得到支持。中芯（0981）上周二宣布上調第一季收入和毛利率指引，將收入增長上調到上升6%至8%，而毛利率上調到25%至27%。消息一公布，股價在周三即時得到追捧，股價最高見14.4元，上升8.4%。由於內地第一季受肺炎疫情嚴重影響，不少行業的收入都受嚴重打擊，在這個時候中芯上調首季指引，的確為市場帶來驚喜。如投資者看好中芯，可留意中芯國際認購23995，行使價16.28元，2020年11月到期，有效槓桿約3倍。

另一焦點要數近月走勢凌厲的平安好醫生（1833），上周三繼續破頂，疫情下網上應診的需求急增，令平安好醫生股價一直得到支持，而恒指回升，科技股或繼續成為吸納對象。如投資者看好平醫，可留意平安好醫生認購22763，行使價92.93元，2020年7月到期，有效槓桿約3.8倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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