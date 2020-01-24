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何啟聰

投資策略

何啟聰：小米追落後 進取Call 18705

【明報專訊】新經濟股受關注，小米（1810）上周四繼續在ATMX中跑輸同板塊股份，內地視頻平台愛奇藝被沽空機構狙擊，或拖累股東之一的小米的表現。小米跌勢持續，吸引資金開好倉。較保守的好友已下移至行使價在11元以下的10兌1中長期認購證，可考慮小米認購證24464，行使價10.88元，2020年12月到期，實際槓桿約4.1倍。若想作較高槓桿部署，進取好友傾向考慮行使價在11元以上的5兌1中短期認購證，可留意小米認購證18705，行使價11.58元，2020年7月到期，實際槓桿約6.6倍。

美團點評（3690）近日表現優於同業，周四高位曾升穿98元。看好可考慮美團認購證24091，行使價113.98元，2020年8月到期，實際槓桿約6.6倍。憂慮高位回軟，看淡可留意美團認沽證21934，行使價88.83元，2020年9月到期，實際槓桿約4.2倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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