張兆聰：航空股深度調整後開始收集

聯儲局變身黃大仙，有求必應。無限QE向市場投放資金，與多國簽署貨幣互換解決美元荒，現在更向非投資級別領域提供貸款。現在只餘下未向個人提供貸款，以及買入股票。但以當局的超級鴿派立場，進一步加碼並非不可能的事。

經濟回復 資產價格進一步推高

短期而言，美股大V形反彈已消化了當局暴力救市的利好，個別優質資產已創出歷史高位，大型科技股也僅較歷史高位相差約10%，市場短期有調整需要。但中長期而言，當局不大可能收回各項刺激措施，一旦經濟回復正常，零利率以及無限流動性，會把資產價格進一步推高。

優質股短線已有強反彈，資金焦點轉移至落後股。疫情導致全球旅遊、人流徹底停頓，航空股首當其衝。就算已近乎完全停飛，裁員、減薪放無薪假等，但航空公司仍要支付飛機租賃費用，國泰2月份也大幅虧損20億元，現在損失隨時更大。

當年SARS為時較短暫，3月份大規模爆發，但到5月已看到曙光，世衛更已撤銷旅遊警告，國泰股價很快就一飛冲天。今次問題是全球大爆發，西方社會全面失控，就算亞洲已大致上成功控制疫情，仍要等待其他國家。因此，虧損何時能結束實屬未知數。第二，如此長時間的大幅虧損，究竟航空公司能否支持得住。即使大部分航空公司也會有國家支持，但最終會否被入股而大幅攤薄，就如當年的房利美，是一個問題。

無可否認，全球疫情遠未看到結束的信號，但最壞情况卻可能已出現，歷史上最低估值已反映了艱難的2020年經營環境。說到底，筆者深信旅遊航空需求不會消失，今年受到重創，明年一定可重拾光煇。以中港兩地航空公司的財政狀况，看不到有持續經營、尋求救助的需要。國航（0753）亦表示，雖然與租賃公司談判，但至今仍繼續如期支付租賃費用。管理層預期，國內航線將於6月後回復正常，國際航班則會在8月後復蘇。

資金轉炒落後股 國航回升空間大

雖然今次復蘇之路，會遠較SARS後漫長和反覆，但只要市場相信疫情最壞時間已過，股價就不會破底。短線而言，市場會等待疫情進一步減退才買入，暫時股價上升動力不會強，甚至有機會只是在低位反覆。但一來估值已足夠吸引，二來中資航空股上周才成功測試雙底後回升，僅較高位反彈約10%，破底便止蝕下跌風險有限，若資金轉炒落後股則回升空間頗大，現水平值博率高。

但筆者傾向逢低收集作中線持有，以國航過去10年股價主要介乎4.5元至11元來看，今年下半年至明年上半年應有力回到6元至7元水平。

[張兆聰 還看今朝]