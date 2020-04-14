蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元

JS環球生活生產小型家庭電器，包括吸塵機等清潔電器，和廚房家電，例如電飯煲、咖啡機、壓力煲，和近年相當流行的氣炸鍋，主要品牌包括九陽、 Shark及Ninja，在中美兩個最大的小家電市場保持領先地位。疫情令零售市道慘淡，但小家電市場原本已較多網上銷售。在中國，小家電市場2018年之網上銷售佔54%，在疫情下料較大型家電受較小影響。

派8.5厘股息 管理層對前景具信心

公司之收入各有約45%來自中國及美國，其餘來自歐洲及其他。美國業務受貿易戰影響，公司於中國生產之家電部分被加徵關稅，但有幾個因素可减低今年影響，包括部分產品自去年11月起獲豁免關稅、上調了零售價、人民幣貶值、供應鏈部分轉移至泰國及越南、研究採用較低成本零件等。

疫情令上市公司傾向保留現金，匯控（0005）等銀行被指令暫停派息，另外有些公司亦暫停或削減派息，但JS環球生活反其道而行，3月底公布業績時，宣布派發特別股息每股0.5717元，相當於8.5厘股息，足見管理層對公司前景及財務有信心。

我們的分析員估計，JS環球生活之2020及2021年經調整每股盈利增長30%及27%，預測市盈率分別約16倍及13倍。近期股價反彈力強，已重回3月初水平，中線目標8元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]