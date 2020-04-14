潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入

簡單來說，歐盟和美國政府的援助方案，都是集中於維持家庭收入，以及預防其國內出現好像1929年企業大規模破產，進而引發有如1930年代初的經濟大蕭條。歐盟和美國的決策者都假設疫情會在今個月內達到最高峰，經濟活動將於5月底有力地回升。從意大利和西班牙的新確診個案數目正在減少，美國和北歐大多數國家已經採取同類的封城隔離措施來看，這種推測似乎是有理由。

在維持家庭收入方面，美國已同時擴大了州政府和聯邦政府的失業保障網，幾乎涵蓋了任何因為新型冠狀病毒肺炎而失去工作的人。在過去三星期，美國新申領失業救濟金的人數就超過1600萬人。他們除了可以得到州政府的失業救濟金之外，在未來4個月，每星期還會獲得聯邦政府額外資助600美元。這將會令到各州的失業人士平均每星期得到大約1000美元，中低收入的工人亦可以申請其他福利。美國這種政策的目的不是保留職位，而是向國民提供臨時收入，令他們的家庭能夠繼續支付帳單及購買食品雜貨。美國的政策有別於歐盟，它實質上鼓勵了企業暫時解僱部分工人，直至隔離措施結束、市場需求有望回升時，再重新聘用他們。這種政策的缺點在於當隔離措施結束時，企業是否仍然具有償付能力。

歐洲國家援助方案的理念不同，旨在保持其經濟產出能力，希望一旦隔離措施結束、市場需求反彈時，其經濟就能夠快速復蘇。德國使用短期資助計劃來阻止企業在經濟震盪時期裁員，已經有超過100年，只要僱主有繳付社會保障金，現時德國聯邦政府最多會資助閒置工人相當於67%工資。在德國，最近已經累積有50萬家公司申請該計劃，是2008至2009年金融海嘯時期的5倍。法國、意大利亦有類似的計劃，某程度上，西班牙亦有。法國截至上星期，已累積有42.5萬家公司、約390萬工人參加短期資助計劃，遠高於對上一星期的12萬家公司、120萬工人。

至於英國，雖然已經決定脫離歐盟，但採取類似歐盟的工作保障計劃。由於英國對企業的工資補貼不可能在4月底前發放，對自僱人士的工資補貼就更加不會在6月底前發放，已經有不少英國工人變成失業。這可以從過去兩星期，新申領失業救濟金的英國人多達100萬看到。令人擔憂的是，英國既不能像歐盟國家般為工人保住職位，又不像美國般迅速將資助交到工人手上，最終會變成兩頭落空。在歐盟內，西班牙屬於另類，因為該國一直有長期失業問題，四分之一的工人都是臨時合約員工，尤其是佔了其國內生產總值12%的旅遊業。上個月，雖然只有30萬工人因為收入大減而申請福利，但已經新增約90萬人失業。

美貸款可變成補助金 為小型企業續命

美國方面，決定在過渡期內為小型企業提供貸款，如他們在6月底重新聘用工人，這些貸款會變成不用歸還的補助金。這樣做的目的，是想為僱用了全美國大約一半工人的小型企業續命，直至經濟活動反彈，但缺點是這些小型企業的工資負擔隨後就會回升。問題在於，美國的企業必須在擴大的失業保障福利到期前一個月重新聘用工人，這可能會引起摩擦。美國的大型企業需倚靠財政部提供貸款，以及聯儲局干預來降低借貸成本。整體來說，美國的援助方案足以為有生存能力的企業提供足夠財政和現金支持渡過難關；而又不會提供過多不正常的誘因，令將來出現一大批殭屍企業。

歐盟則透過政府擔保貸款來支持企業，貨幣政策亦鼓勵銀行向現金流冰封的企業提供過渡貸款。德國已經設立了國家救助基金，可以向該國舉足輕重的大企業注資。但人們憂慮的是，以這類資金救助的大企業，例如汽車生產商等，既要面對需求突然大跌，又要面對與電動化相關的長期結構性挑戰。法國、英國、意大利及西班牙在這類主要倚靠貸款擔保的計劃上略有不同。但由於沒有好像美國般承諾將貸款變成資助，人們擔心，由於申請準則太嚴格（在英國就有這種投訴）或企業管理層看淡前景，會索性放棄申請貸款，直接申請破產。

歐盟藉政府擔保貸款 注資大企業

總而言之，這種政策的目的是令歐盟，尤其是德國和法國，較快地實現經濟復蘇，保留工人職位意味歐盟企業可以比美國同行更快地「重啟引擎」。但英國可能是例外，因為其勞動力市場的彈性較大，以及它對企業發放援助的速度較慢。然而，歐盟在疫情之後的率先復蘇可能只是很短暫的，因為美國的政策組合應該能夠防止普遍的企業倒閉潮，以及因為停工而造成新一批長期失業人士。美國的勞動力市場比歐盟的更具活力，這意味可以更快地適應不斷變化的經濟形勢。

實際上，美國增加的失業救濟金和直接的現金援助，可能令很多美國家庭的生活過得比以前更好。因此，如果出現神話般的V形復蘇，將有真正的需求反彈。相比之下，大多數獲得部分薪金資助的歐洲人的生活質素會有些下跌，儘管他們對自己的就業狀况有較大的把握。不過，如果封城的持續時間比估計長，美國的決策者和家庭就會面對問題，例如企業可能會倒閉，資助工人收入的計劃需要延長。

歐盟的問題是，它有多個經濟體和板塊本來的狀况就不大理想，這在一定程度上損害了它希望維持現狀的努力。目前，還很少有決策者擔心經濟會陷入長期停滯動態，所以可能會有較多產業政策弄錯了方向。歐盟面臨的長尾風險仍然是，南北雙方在財政分擔問題上的政治異議可能會爆發，並且破壞其休養生息。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]