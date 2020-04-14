李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示

本來，匯控是「環球金融，地方智慧」。金融海嘯前，真正稱得上是環球銀行的，就只有匯控和花旗。當年北美（主要是美國）、歐洲、亞洲（主要是香港）三大地區，鼎足而立，好不威風。儼然就保住good old days，日不落帝國的雄風，全世界重要地區均有匯控足跡，總不會齊齊出事。

亞洲貢獻最多總部卻在英國 問題根源

金融海嘯，全球出事，匯控2003年收購的Household International成為重災區，大大拖累業績。但當時看來，至少管理層真的是做到「分散風險」，亞洲業務支持了業績。所以匯控雖然供股，但是down but not out，情况比很多歐美同業都好，甚至沒有要求政府救助。現在英倫銀行居然「一視同仁」，要求匯控和「國企」如RBS（蘇格蘭皇家銀行，早已是殭屍國家企業）一樣暫停派息。我相信管理層心中的憤怒，不會比小股東少。

問題是，金融海嘯後，匯控就踏進了一個相當尷尬的處境：北美業務固然不消提，歐洲業務也因當地經濟不振，以及銀行監管嚴格，而無甚增長。倒是亞州業務仍然有動力。於是公司再也不是當年的歐亞美鼎足而立，而是亞洲貢獻大多數盈利——但公司是英國註冊。這就是一切問題的起點。

小股東憤怒可以理解，而管理層如此高薪，畀人「問候」也是「人工包埋」。但入場「問候」球星不會令你的大肚腩減細，有個說法是：The loudest boos always come from the cheapest seats（買平飛的人噓得最大聲）。同樣地，謾罵管理層，對提升自己智慧，並無幫助。

冤有頭債有主 要告就告英政府

換個角度看，其實是管理層「好蝦」。小弟說了多次，David Webb也認同，萬惡的根源是「英國政府」。冤有頭債有主，要告就告英國政府吧——雖然看來官司勝訴機會應很細。

小弟不明白的是，看到不少小股東和評論員說匯控「彈弓手」，背離「合約精神」，宣布了的股息也不算數。但請問，是違反了哪一條合約呢？找到的話便去告上法庭吧！事實是上市公司宣布派息甚至除淨後「彈弓手」，並非今日才有，也是合法——何况今次還是英國政府「使橫手」。

那還有什麼可以做？首先，是平保（2318），平保的確有一定話事權，但香港小股東是否能說服馬明哲代為出頭？有點難度，但應該機會比控告匯控或英國政府為高。不過如此大件事，匯控應早已和馬先生打個招呼，而暫時也不見馬明哲出來評論。畢竟平保在匯控持股雖然多，理論上是最大單一股東，但投資組合並非只有匯控（重要！）。

另外，坊間的關注組，好像說已齊集2%的股東，離召開股東會的5%門檻，似乎不是遙不可及。但，即使是召開股東會，小弟相信可以「取回」派息的機會也不大，反正管理層大可拿出政府來做擋箭牌。

小弟忽發奇想的是，若能齊集小股東，推動匯控遷冊，可能並非天方夜譚？畢竟公司大部分盈利來自亞洲，為何仍要在英國上市？坊間有人提出公司應分拆業務，將亞洲業務分拆上市，也有可取之處。當然，若最終匯控（歐美）仍然是匯控（亞洲）的母公司，那今次的派息鬧劇，可能仍然無法避免。

匯控遷冊 無關商業乃政治決定

大家心知肚明，匯控遷冊，商業上可能可行，但一切仍是政治。

英國政府當然會阻止如此「無面」之事發生。說實話，洋人管理層是否會支持？有多少個曉廣東話普通話？不過，若不遷冊香港，遷冊到新加坡又如何？那就避免了英國政府插手。但，新加坡政府干預之手是否更狠（請看當年李光耀如何處理星航罷工）？而遷冊新加坡又會不會到中國/香港政府不高興？則非小弟的智慧能解答了。

最後，呼應題目的一句。乳酪已被搬走，再哭再罵無用。但小弟並非說風涼話，而是勸大家重新思考。聽說不少退休人士將匯控股息當是另類退休金，但學院派（如本人）定會告訴你，concentration risk太大。若果早早將組合分散一點，情况是不是會不同？可能股息會低一點，但睡得安心。

匯控的鬧劇後，香港銀行股如恒生（0011）、中銀（2388）表現不錯（小弟並不看好）。香港電訊股如數碼通（0315）、和電（0215）和香港電訊（6823）也強。傳統的公用股如中電（0002）、電能（0006）、長江基建（1038）也受追捧。情人可能只得一個，但買股票不妨三心兩意，不要把所有希望放在一間公司—當然也不要和股票談戀愛，特別是對方已變質。

（作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]