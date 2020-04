李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示

本來,匯控是「環球金融,地方智慧」。金融海嘯前,真正稱得上是環球銀行的,就只有匯控和花旗。當年北美(主要是美國)、歐洲、亞洲(主要是香港)三大地區,鼎足而立,好不威風。儼然就保住good old days,日不落帝國的雄風,全世界重要地區均有匯控足跡,總不會齊齊出事。

亞洲貢獻最多總部卻在英國 問題根源

金融海嘯,全球出事,匯控2003年收購的Household International成為重災區,大大拖累業績。但當時看來,至少管理層真的是做到「分散風險」,亞洲業務支持了業績。所以匯控雖然供股,但是down but not out,情况比很多歐美同業都好,甚至沒有要求政府救助。現在英倫銀行居然「一視同仁」,要求匯控和「國企」如RBS(蘇格蘭皇家銀行,早已是殭屍國家企業)一樣暫停派息。我相信管理層心中的憤怒,不會比小股東少。

問題是,金融海嘯後,匯控就踏進了一個相當尷尬的處境:北美業務固然不消提,歐洲業務也因當地經濟不振,以及銀行監管嚴格,而無甚增長。倒是亞州業務仍然有動力。於是公司再也不是當年的歐亞美鼎足而立,而是亞洲貢獻大多數盈利——但公司是英國註冊。這就是一切問題的起點。

小股東憤怒可以理解,而管理層如此高薪,畀人「問候」也是「人工包埋」。但入場「問候」球星不會令你的大肚腩減細,有個說法是:The loudest boos always come from the cheapest seats(買平飛的人噓得最大聲)。同樣地,謾罵管理層,對提升自己智慧,並無幫助。

冤有頭債有主 要告就告英政府

換個角度看,其實是管理層「好蝦」。小弟說了多次,David Webb也認同,萬惡的根源是「英國政府」。冤有頭債有主,要告就告英國政府吧——雖然看來官司勝訴機會應很細。

小弟不明白的是,看到不少小股東和評論員說匯控「彈弓手」,背離「合約精神」,宣布了的股息也不算數。但請問,是違反了哪一條合約呢?找到的話便去告上法庭吧!事實是上市公司宣布派息甚至除淨後「彈弓手」,並非今日才有,也是合法——何况今次還是英國政府「使橫手」。

那還有什麼可以做?首先,是平保(2318),平保的確有一定話事權,但香港小股東是否能說服馬明哲代為出頭?有點難度,但應該機會比控告匯控或英國政府為高。不過如此大件事,匯控應早已和馬先生打個招呼,而暫時也不見馬明哲出來評論。畢竟平保在匯控持股雖然多,理論上是最大單一股東,但投資組合並非只有匯控(重要!)。

另外,坊間的關注組,好像說已齊集2%的股東,離召開股東會的5%門檻,似乎不是遙不可及。但,即使是召開股東會,小弟相信可以「取回」派息的機會也不大,反正管理層大可拿出政府來做擋箭牌。

小弟忽發奇想的是,若能齊集小股東,推動匯控遷冊,可能並非天方夜譚?畢竟公司大部分盈利來自亞洲,為何仍要在英國上市?坊間有人提出公司應分拆業務,將亞洲業務分拆上市,也有可取之處。當然,若最終匯控(歐美)仍然是匯控(亞洲)的母公司,那今次的派息鬧劇,可能仍然無法避免。

匯控遷冊 無關商業乃政治決定

大家心知肚明,匯控遷冊,商業上可能可行,但一切仍是政治。

英國政府當然會阻止如此「無面」之事發生。說實話,洋人管理層是否會支持?有多少個曉廣東話普通話?不過,若不遷冊香港,遷冊到新加坡又如何?那就避免了英國政府插手。但,新加坡政府干預之手是否更狠(請看當年李光耀如何處理星航罷工)?而遷冊新加坡又會不會到中國/香港政府不高興?則非小弟的智慧能解答了。

最後,呼應題目的一句。乳酪已被搬走,再哭再罵無用。但小弟並非說風涼話,而是勸大家重新思考。聽說不少退休人士將匯控股息當是另類退休金,但學院派(如本人)定會告訴你,concentration risk太大。若果早早將組合分散一點,情况是不是會不同?可能股息會低一點,但睡得安心。

匯控的鬧劇後,香港銀行股如恒生(0011)、中銀(2388)表現不錯(小弟並不看好)。香港電訊股如數碼通(0315)、和電(0215)和香港電訊(6823)也強。傳統的公用股如中電(0002)、電能(0006)、長江基建(1038)也受追捧。情人可能只得一個,但買股票不妨三心兩意,不要把所有希望放在一間公司—當然也不要和股票談戀愛,特別是對方已變質。

(作者為證監會持牌人士,並未持有以上股票)

