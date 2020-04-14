薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程

不過，更引人注意的，其實還是該公司在製程技術方面的消息。綜合各方報道，該公司的14納米製程去年第四季已經在上海浦東的廠房實現量產。但這製程的產量還很低，去年第四季就只生產了大約1000片12吋晶圓（每片晶圓需再切割成多片晶片），貢獻了大約1%的營收。中芯國際曾在月前預測，14納米製程的每月產能可以在今年3月達到4000片12吋晶圓，7月達到9000片，12月達到1.5萬片。之後，就應該不會再繼續提升14納米製程的產能，而是將資源轉向更新的N+1代製程。N+1代製程和14納米製程相比，性能將提升20%，功耗將降低57%，邏輯面積可縮小63%，SoC（系統單晶片）的面積將減少55%，預期在今年底或明年初開始量產。

美向荷蘭施壓 ASML未交付極紫外光刻機

一般估計，這其實就是7納米製程。中芯國際預期其7納米製程能夠在今年底或明年初開始量產，可能就是因為該公司在3月初收到向荷蘭ASML公司訂購的一部新的光刻機。以上所說的，都是好消息。但遺憾的是，中芯國際在3月初接收的只是深紫外光（DUV）光刻機，並非該公司早在2018年中就向ASML訂購的那部極紫外光（EUV）光刻機。

據悉，中芯國際在2018年中向ASML訂購的那部EUV光刻機售價高達1.2億美元，原定在去年內就應該交貨。但因為美國遏制內地的半導體行業，向荷蘭政府施加了極大的壓力，讓後者左右為難，至今還未批出該部EUV光刻機的出口許可證，令ASML多次推遲交貨時間。一般相信，中芯國際在7納米製程上，是效法台積電幾年前那樣採取兩階段的策略。第一階段是先採用DUV光刻機，第二階段才採用EUV光刻機。這也是比較務實的做法，因為那部EUV光刻機的交貨遙遙無期，甚至不能排除其訂單最終有可能被取消。

DUV光刻機 7納米是極限

但是，7納米製程相信已是DUV光刻機的極限，若中芯國際要發展更精密的製程（例如5納米、3納米甚或以下），EUV光刻機是無法繞過的最關鍵設備。而現時全世界就只有ASML一家公司能夠生產EUV光刻機，並無第二個來源。很明顯，中芯國際面對的限制，也是內地所有半導體生產商都面對的，包括獲得「國家集成電路產業投資基金」支持、近年在記憶體晶片廠投資甚大的紫光集團等。

現時內地能夠自行製造光刻機的公司主要是上海微電子裝備（集團）股份有限公司。但它的DUV光刻機最多只能達到90納米的製程，與外國差距甚大。相信亦是這個原因，中科院微電子所的劉明院士去年曾表示，內地的光刻技術與外國的整體距離仍然有15至20年，乃整個半導體行業中差距最大的環節。

內地光刻機技術落後近20年

今年3月初，內地有報道說，上海微電子最近已經在28納米製程的DUV光刻機研發上取得了重大進展。但這仍然落後了外國好幾代，也未知何時能夠投產。至於要攻克EUV光刻機，更相信是十分遙遠的事情。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]