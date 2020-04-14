經濟
林少陽 細味投資

投資策略

林少陽：經濟不景氣 播種等收成

【明報專訊】近期，因為疫情緣故少了交際應酬，在這個一年之中最忙碌的業績季節，可以專心一志參與大量電話及視像會議，日子還是過得蠻充實的，亦算是過去一年接二連三不幸事件中，不幸中最大的幸福。

踏入4月份，基本上所有上市公司已全部公布了2019年度業績。總體而言，對自己投資決策有意義的相關行業，絕大部分已公布的業績，都符合甚至超出自己原先的預期。

當中較為值得一提的是，除了很多讀者知道我們持倉較多的醫護行業之外，尚有科網、軟件、內房、物管、水泥、下游紙品及調味料等，都有不少成員交出了非常亮麗的成績單。

至於那些持倉極少甚至已放棄不再留意的股份，包括能源、有色金屬、銀行、保險，業績確實不是很令人提得起勁，但是業績再差，其實都與自己的P&L（Profit and Loss ）無關。因為看淡經濟前景而看淡股市的投資者，他們的看法，其實亦不可以說是錯，因為這些與宏觀經濟息息相關的股份，業績表現確實是很難令人刮目相看。

做生意不同投資 難分散業務風險

做投資，同做生意一樣，並沒有包賺這回事。但與做生意不同的是，做生意（尤其是初創階段）好難做到分散業務風險，但做投資要分散風險就簡單得多，沒有人逼投資者事必要一注獨贏，亦沒人逼你事必要投資於任何一個不被看好的行業。

如果自己最終還是不幸買中了，事後證實是前景不濟的行業，或行業前景亮麗但揀錯股份的時候。作為投資者，第一件事要做的，就是認錯沽貨。事實上，投資第一課要學的，就是要學懂承擔自己P&L得失的所有責任。任何一項的失敗投資，問題永遠不是在大股東管理有多不善，亦不關乎管理層有多沒誠信，要怪其實只能怪自己當初的盡職審查做得不夠。

做小股東，要做的事其實很簡單，一是買，二是沽。與自己理念一致，看好那盤生意，又合緣的便一齊做股東；反之，管理經營方針或自己想法有變，不再看好這盤生意，那便和平分手好了。

倘揀錯股份 首先要認錯沽貨

這個業績期，亦不是所有的投資組合成員，都交足功課。例如，去年國內汽車行業不景氣，不少自主品牌的汽車生產商，去年的業績都很不濟。仍然對這個行業有興趣，是因為這是全球經濟中舉足輕重的行業，而無論競爭再激烈，能夠在行業中脫穎而出的，市值隨時可問鼎全球十大。考慮到過去兩年的不景氣，或有機會造就一個行業的低潮期，為未來行業復蘇創造有利條件。我們最終還是在這個時候，買入了其中一個自主品牌龍頭的股份，以及分散幾注買入數隻國內的特斯拉汽車相關零件供應商。

過去接近一年的中港兩地經濟不景氣，其實是一場殘酷的優勝劣敗的淘汰賽，同時為相關行業這個養殖場儲存更多的養分。播種有時，收割有時。

個人愚見，如今世界經濟不景氣，正是播種的合適時機（請恕不能保證這就是最好時機），我只知道，如果今天不播種，到了收成的季節，就不可能會有好收成。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

上 / 下一篇新聞

寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
新按保申請不足半年破9000宗
新按保申請不足半年破9000宗
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股
狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股
港股ADR指數昨早段跌356點
港股ADR指數昨早段跌356點
王翔接替周受資 任小米首席財務官
王翔接替周受資 任小米首席財務官
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
難忘天津外企 綵排裁員流程
難忘天津外企 綵排裁員流程
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
軟銀預警上年度蝕540億
軟銀預警上年度蝕540億
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：調整已深 阿里購24608
金子：調整已深 阿里購24608
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
沈永年：慎選內地中介 免招損失
沈永年：慎選內地中介 免招損失
美股較值博 吼科網連鎖超市
美股較值博 吼科網連鎖超市
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心
陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
技術取勝：建行處升軌之上
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
李順威：減產未必能抵消需求大減
李順威：減產未必能抵消需求大減
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低
何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
王弼：西方石油獲利位要問上帝
王弼：西方石油獲利位要問上帝
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
陳永傑：全球量寬 低息延續
陳永傑：全球量寬 低息延續
廖偉強：全球重返地區化利港樓
廖偉強：全球重返地區化利港樓
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入