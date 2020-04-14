林少陽：經濟不景氣 播種等收成

踏入4月份，基本上所有上市公司已全部公布了2019年度業績。總體而言，對自己投資決策有意義的相關行業，絕大部分已公布的業績，都符合甚至超出自己原先的預期。

當中較為值得一提的是，除了很多讀者知道我們持倉較多的醫護行業之外，尚有科網、軟件、內房、物管、水泥、下游紙品及調味料等，都有不少成員交出了非常亮麗的成績單。

至於那些持倉極少甚至已放棄不再留意的股份，包括能源、有色金屬、銀行、保險，業績確實不是很令人提得起勁，但是業績再差，其實都與自己的P&L（Profit and Loss ）無關。因為看淡經濟前景而看淡股市的投資者，他們的看法，其實亦不可以說是錯，因為這些與宏觀經濟息息相關的股份，業績表現確實是很難令人刮目相看。

做生意不同投資 難分散業務風險

做投資，同做生意一樣，並沒有包賺這回事。但與做生意不同的是，做生意（尤其是初創階段）好難做到分散業務風險，但做投資要分散風險就簡單得多，沒有人逼投資者事必要一注獨贏，亦沒人逼你事必要投資於任何一個不被看好的行業。

如果自己最終還是不幸買中了，事後證實是前景不濟的行業，或行業前景亮麗但揀錯股份的時候。作為投資者，第一件事要做的，就是認錯沽貨。事實上，投資第一課要學的，就是要學懂承擔自己P&L得失的所有責任。任何一項的失敗投資，問題永遠不是在大股東管理有多不善，亦不關乎管理層有多沒誠信，要怪其實只能怪自己當初的盡職審查做得不夠。

做小股東，要做的事其實很簡單，一是買，二是沽。與自己理念一致，看好那盤生意，又合緣的便一齊做股東；反之，管理經營方針或自己想法有變，不再看好這盤生意，那便和平分手好了。

倘揀錯股份 首先要認錯沽貨

這個業績期，亦不是所有的投資組合成員，都交足功課。例如，去年國內汽車行業不景氣，不少自主品牌的汽車生產商，去年的業績都很不濟。仍然對這個行業有興趣，是因為這是全球經濟中舉足輕重的行業，而無論競爭再激烈，能夠在行業中脫穎而出的，市值隨時可問鼎全球十大。考慮到過去兩年的不景氣，或有機會造就一個行業的低潮期，為未來行業復蘇創造有利條件。我們最終還是在這個時候，買入了其中一個自主品牌龍頭的股份，以及分散幾注買入數隻國內的特斯拉汽車相關零件供應商。

過去接近一年的中港兩地經濟不景氣，其實是一場殘酷的優勝劣敗的淘汰賽，同時為相關行業這個養殖場儲存更多的養分。播種有時，收割有時。

個人愚見，如今世界經濟不景氣，正是播種的合適時機（請恕不能保證這就是最好時機），我只知道，如果今天不播種，到了收成的季節，就不可能會有好收成。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]