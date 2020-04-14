陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心

說到股神，其投資旗艦巴郡多年來累積擁有現金超過1280億美元，最近美股大跌，自然有利低價撈貨，同樣可用作回購。回購股票對巴郡來說其實不是新鮮事。早在2000年，巴菲特已告訴股東，如果主要股東想向公司出售股票，他會認真考慮回購。到2011年，巴郡更制定更加正式的政策，對回購決定作出指引，表示當公司股價跌穿市帳率1.1倍，就會考慮出手回購股票。之後不久，一名主要股東在2012年尋求巴郡回購手上大批股票，結果巴菲特同意了，並正式將回購股票所定的市帳率上限提高至1.2倍。而在2019年，巴郡斥資約50億美元回購股票，約佔公司流通股數1%。巴菲特對此表示，公司股價在這一年的估值「有時稍為偏低」。

回看香港，「超人」李嘉誠父子在公司公布業績後，也合共斥資超過7億港元回購長和系的股票，大家都在猜度，這是否意味長和股價已跌至超值，值得公眾追隨吸納？其實，一些金融巿場動盪時刻，如香港多一些大戶能回購公司股票，有利穩定金融巿場的信心。

不過，根據香港的法例，如某股東持有一間公司30%以上的股權，每年可回購公司的股票便不可多於2%，或是時候檢討應否放寬有關規定，比如可讓大戶每年多回購一些股票，或同時將放寬設下日落條款，如此令私人資金回購穩定巿場，肯定好過要如美國政府用納稅的人錢去救巿。

[陸振球 投資超限戰]