經濟
陸振球 投資超限戰

投資策略

陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心

【明報專訊】匯控(0005)撤回派息和回購計劃，可說傷了不少支持者的心，說到回購和派息，美股標普成分股公司多年來用於回購股票的金額遠高於派息(圖1)，未是知否因當地的股息稅高昂所政，回購支持股價較派息對於股東更有着數，而不少股票如股神巴菲特近年大手掃入的蘋果，也是多年來大手回購股票令巿面流通的股票量減少(圖2)，成為股價長升的一個重要原因，而美股標普指數也是明顯受惠公司回購行為。

說到股神，其投資旗艦巴郡多年來累積擁有現金超過1280億美元，最近美股大跌，自然有利低價撈貨，同樣可用作回購。回購股票對巴郡來說其實不是新鮮事。早在2000年，巴菲特已告訴股東，如果主要股東想向公司出售股票，他會認真考慮回購。到2011年，巴郡更制定更加正式的政策，對回購決定作出指引，表示當公司股價跌穿市帳率1.1倍，就會考慮出手回購股票。之後不久，一名主要股東在2012年尋求巴郡回購手上大批股票，結果巴菲特同意了，並正式將回購股票所定的市帳率上限提高至1.2倍。而在2019年，巴郡斥資約50億美元回購股票，約佔公司流通股數1%。巴菲特對此表示，公司股價在這一年的估值「有時稍為偏低」。

回看香港，「超人」李嘉誠父子在公司公布業績後，也合共斥資超過7億港元回購長和系的股票，大家都在猜度，這是否意味長和股價已跌至超值，值得公眾追隨吸納？其實，一些金融巿場動盪時刻，如香港多一些大戶能回購公司股票，有利穩定金融巿場的信心。

不過，根據香港的法例，如某股東持有一間公司30%以上的股權，每年可回購公司的股票便不可多於2%，或是時候檢討應否放寬有關規定，比如可讓大戶每年多回購一些股票，或同時將放寬設下日落條款，如此令私人資金回購穩定巿場，肯定好過要如美國政府用納稅的人錢去救巿。

[陸振球 投資超限戰]

上 / 下一篇新聞

寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
新按保申請不足半年破9000宗
新按保申請不足半年破9000宗
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股
狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股
港股ADR指數昨早段跌356點
港股ADR指數昨早段跌356點
王翔接替周受資 任小米首席財務官
王翔接替周受資 任小米首席財務官
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
難忘天津外企 綵排裁員流程
難忘天津外企 綵排裁員流程
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
軟銀預警上年度蝕540億
軟銀預警上年度蝕540億
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：調整已深 阿里購24608
金子：調整已深 阿里購24608
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
沈永年：慎選內地中介 免招損失
沈永年：慎選內地中介 免招損失
美股較值博 吼科網連鎖超市
美股較值博 吼科網連鎖超市
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
林少陽：經濟不景氣 播種等收成
林少陽：經濟不景氣 播種等收成
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
技術取勝：建行處升軌之上
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
李順威：減產未必能抵消需求大減
李順威：減產未必能抵消需求大減
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低
何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
王弼：西方石油獲利位要問上帝
王弼：西方石油獲利位要問上帝
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
陳永傑：全球量寬 低息延續
陳永傑：全球量寬 低息延續
廖偉強：全球重返地區化利港樓
廖偉強：全球重返地區化利港樓
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入