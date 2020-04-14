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美股較值博 吼科網連鎖超市

【明報專訊】港股反覆靠穩重拾升勢，投資氣氛好轉，恒指收復24000點關口，上周四創四星期高位收市，全周累升逾千點，後市是否仍有力再上成投資者焦點。跌幅更大的美股，彈力也更強，道指由3月尾低位至今已反彈了逾5000點。有專家表示，港美股市已見短期低位，但港股短線再上空間不大，而美股會持續反彈更值博，個別疫情受惠股Netflix可看高一線，還有大型科技股，由於現金流強勁，料可趁疫症危機併購整合行業。專家亦建議，若散戶不熟悉美股，可考慮購買有關ETF作部署。

明報記者 王俊騏

全球市場都繼續受新冠狀病毒肺炎疫情發展左右，走勢反覆，單日內美股早段可因憧憬疫情放緩而升900點，但最終擔心經濟衰退，到最後又變回倒跌，大上大落，非常波動。始終疫情發展未明朗，現時要入市難度不少，但仍可在個別板塊中尋寶。如美國科技股跌幅不算多，FANG+指數今年以來跌幅不足1%，遠少於道指的約17%。

Netflix抗跌力強 年初至今升近15%

科網股中，個別受惠市民留在家中「避疫」的股份，如串流影片網站Netflix（美國上市編號：NFLX），股價今年以來更升了近一成半，早前Netflix更公布，為了應付龐大的觀看需求，更要降低歐洲用戶的影片畫質。

疫市之下，另一焦點股當然少不了近日爆紅的視像會議軟件服務商ZOOM（美國上市編號：ZM），其受惠疫情蔓延，為減少感染風險，全球大量企業推行在家工作，而學校都要轉作遙距教學，刺激相關軟件需求，帶動ZOOM今年以來股價勁升了逾70%。然而，ZOOM也因為用量日增而被揭出愈來愈多網絡保安漏洞，例如有指公司私自將用戶數據傳族到中國，醜聞不斷而令股價出現回吐迹象。

恒指少科技股 反彈力較輸蝕

此外，疫症之下民眾四出搶購日用品，此情此景非香港獨有，美國亦有出現，結果也帶動美國最大連鎖超市沃爾瑪3月實體店銷售大增超過20%，同時使股價有支持，今年累計逆市升逾2%。

康證投資研究部董事李聲揚相信，如果博反彈的話，美股會更值博。他認為港股美股都已見短期低位，但港股再向上空間有限，主要與指數成分有關。

恒指主要由內銀和匯控（0005）等傳統行業組成，但前景「未必有運行」，接下來都是要看個股如騰訊（0700）等多於整個大市；相反，美股的確會較波動，惟同時反彈力強，就算估計即將公布的失業率等經濟數據會非常難看，但隨着各國疫症確診和死亡數字漸見穩定，除非會再爆發第二及三波疫情，否則估計美股反彈會持續。

科網龍頭現金雄厚 多趁跌市併購

李又認為，上述提及的疫情受惠股未必全部明顯受惠，如ZOOM近期便有很多是非，在市場上亦有替代品；相對之下，Netflix會較好。李指出，Netflix一路上都有眾多競爭者挑戰，例如迪士尼、蘋果和亞馬遜等，但它們一直都難以動搖Netflix的地位。另外，Netflix本身最危險的「燒錢」問題亦得到紓緩，皆因利率已減到極低，企業債息亦見穩定，有助降低公司的融資成本。

事實上，整體科技股都顯現一定抗跌力，李聲揚也相信今年會續跑贏大市，早前跌幅亦不算太多，他又指，這些巨企資產負債表強，有充足現金作收購，而每次危機出現時，正是行業整合的機會。因此，即使科技股有調整，但不至於有「生存危機」，問題不大。

至於零售商如好市多（Costco），李也認為也值得留意，相信可受惠疫情而提升收入，反觀如ZOOM等在疫情爆發後用戶人數固然增加，但這些用戶毋須付費，對公司的收入仍然是無貢獻。

ZOOM用戶免費 用量激增無助業績

到底現時大市的反彈屬於熊市第二階段的「虛彈」，還是新一輪牛市的開始，金融界都眾說紛紜。盛寶銀行首席經濟學家兼首席投資官Steen Jakobsen認為，雖然今次美股由高位回落了38%，但幅度比起1929年和1987年的大跌市仍有一段距離，估值仍然偏高，而且從標指股息期貨反映，大市仍然有三成的潛在下行空間，認為疫情影響尚未完全反映在市場上。他又認為，全球疫情過後將步入新常態，包括去全球化年代、由通脹步向衰退再進入滯脹環境、稅項會提高、社會動亂和歐洲可能有解體危機；還有各國「直升機派錢」後，其後或採用現代金融理論（MMT）等。他估計，美元將會失去央行儲備地位，黃金會取而代之，價格上望每盎司3000美元，並將出現自一戰後首次主權債務違約，實際利率或達到負500點子等。

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