經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：慎選內地中介 免招損失

【明報專訊】早前筆者在專欄提到，最近在視頻中看到一位女士，哭訴自己在內地中介公司游說下，申請了按揭在珠海保稅區買了兩套物業，結果出租不成又供不起樓，求助中介卻不得要領。

筆者認為，該位女士所犯的最大錯誤是透過內地中介公司買樓！其實筆者已不止一次提醒投資者，買內地樓切忌找內地中介。一來，內地中介公司在你買樓後甚少提供後續服務，要是你出現任何投資問題，他們也不會為你跟進的，就如該位女士所形容的「拖字訣」。

賣一套物業佣金 隨時等同整年收入

筆者不時在售樓中心，見到那些內地中介基本連廣東話也講不正、衣着又不整潔，竟仍有香港人敢跟隨他們去睇樓，但講的是買一套過百萬的物業，真的令人費解！要知道，內地中介本身底薪很低，見我們香港人有資金可以全付買樓，就會用盡千方百計游說你再買多套，說甚麼容易出租、租金回報高等花言巧語，希望你買得愈多愈好，目的就是為了賺取更多的佣金。對他們來說，一套物業所收的佣金已是他們一整年收入，那又怎會為你的還款能力、承擔風險能力而設想呢？

還有，我亦曾在社交網站中看到不少樓盤廣告，放了很多吸引照片，寫着甚麼臨近海邊、背山面海、十幾萬首期、免費午餐睇樓團、睇樓車費全免、豪華中港商務車接送……寫得要幾吸引有幾吸引。但整個廣告不但中介公司名稱欠奉，廣告末只有人名和聯絡電港電話，有些香港投資者未有為意，以為是香港電話號碼就是香港公司，其實聯絡人九成都是內地中介，而目的亦只有一個——引你「上釣」！

招待愈奢華愈危險

世界上那有這麼着數的事？筆者更可提醒大家，招待你的方法愈奢華就愈危險！試想想，一頓午飯也要幾百元，租一部商務車每天都要過千元，既然投放了那麼多成本，就當然希望在你身上賺取更大的回報！就像釣魚般，你愈用上靚魚餌、靚釣魚工具，自然希望釣的是大魚，而非在碼頭邊擢泥鯭啦！

只要你「上釣」，參加了他們的睇樓團，百分之九十九都逃不過他們的「魔掌」！他們一定會想盡方法折騰你，愈高佣金的樓盤愈會帶你去，不讓你離開，最起碼也要迫使你繳付數千元的誠意金為止。有些投資者可能認為損失幾千元是小數目，不想弄大事件，當買了個金錢教訓便算；但對於內地中介就不同了，一個客收幾千元誠意金，十個就幾萬的了，相當吸引呢！

所以，大家若要投資內地房地產，一定要找有實力、有信譽、專業的香港中介公司幫忙，一來他們不會隨便介紹一些差項目給你，怕弄壞自己名聲，亦擔心惹上法律責任，不像內地中介出事後換上另一個公司名稱就繼續做生意；二來，香港中介公司始終較了解香港人的實際需要，會詳細分析每種投資產品的特點，讓客戶作出一個符合自己需求的選擇。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

上 / 下一篇新聞

寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
新按保申請不足半年破9000宗
新按保申請不足半年破9000宗
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股
狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股
港股ADR指數昨早段跌356點
港股ADR指數昨早段跌356點
王翔接替周受資 任小米首席財務官
王翔接替周受資 任小米首席財務官
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
難忘天津外企 綵排裁員流程
難忘天津外企 綵排裁員流程
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
軟銀預警上年度蝕540億
軟銀預警上年度蝕540億
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：調整已深 阿里購24608
金子：調整已深 阿里購24608
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
美股較值博 吼科網連鎖超市
美股較值博 吼科網連鎖超市
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心
陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
林少陽：經濟不景氣 播種等收成
林少陽：經濟不景氣 播種等收成
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
技術取勝：建行處升軌之上
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
李順威：減產未必能抵消需求大減
李順威：減產未必能抵消需求大減
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低
何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
王弼：西方石油獲利位要問上帝
王弼：西方石油獲利位要問上帝
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
陳永傑：全球量寬 低息延續
陳永傑：全球量寬 低息延續
廖偉強：全球重返地區化利港樓
廖偉強：全球重返地區化利港樓
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入