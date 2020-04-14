沈永年：慎選內地中介 免招損失

筆者認為，該位女士所犯的最大錯誤是透過內地中介公司買樓！其實筆者已不止一次提醒投資者，買內地樓切忌找內地中介。一來，內地中介公司在你買樓後甚少提供後續服務，要是你出現任何投資問題，他們也不會為你跟進的，就如該位女士所形容的「拖字訣」。

賣一套物業佣金 隨時等同整年收入

筆者不時在售樓中心，見到那些內地中介基本連廣東話也講不正、衣着又不整潔，竟仍有香港人敢跟隨他們去睇樓，但講的是買一套過百萬的物業，真的令人費解！要知道，內地中介本身底薪很低，見我們香港人有資金可以全付買樓，就會用盡千方百計游說你再買多套，說甚麼容易出租、租金回報高等花言巧語，希望你買得愈多愈好，目的就是為了賺取更多的佣金。對他們來說，一套物業所收的佣金已是他們一整年收入，那又怎會為你的還款能力、承擔風險能力而設想呢？

還有，我亦曾在社交網站中看到不少樓盤廣告，放了很多吸引照片，寫着甚麼臨近海邊、背山面海、十幾萬首期、免費午餐睇樓團、睇樓車費全免、豪華中港商務車接送……寫得要幾吸引有幾吸引。但整個廣告不但中介公司名稱欠奉，廣告末只有人名和聯絡電港電話，有些香港投資者未有為意，以為是香港電話號碼就是香港公司，其實聯絡人九成都是內地中介，而目的亦只有一個——引你「上釣」！

招待愈奢華愈危險

世界上那有這麼着數的事？筆者更可提醒大家，招待你的方法愈奢華就愈危險！試想想，一頓午飯也要幾百元，租一部商務車每天都要過千元，既然投放了那麼多成本，就當然希望在你身上賺取更大的回報！就像釣魚般，你愈用上靚魚餌、靚釣魚工具，自然希望釣的是大魚，而非在碼頭邊擢泥鯭啦！

只要你「上釣」，參加了他們的睇樓團，百分之九十九都逃不過他們的「魔掌」！他們一定會想盡方法折騰你，愈高佣金的樓盤愈會帶你去，不讓你離開，最起碼也要迫使你繳付數千元的誠意金為止。有些投資者可能認為損失幾千元是小數目，不想弄大事件，當買了個金錢教訓便算；但對於內地中介就不同了，一個客收幾千元誠意金，十個就幾萬的了，相當吸引呢！

所以，大家若要投資內地房地產，一定要找有實力、有信譽、專業的香港中介公司幫忙，一來他們不會隨便介紹一些差項目給你，怕弄壞自己名聲，亦擔心惹上法律責任，不像內地中介出事後換上另一個公司名稱就繼續做生意；二來，香港中介公司始終較了解香港人的實際需要，會詳細分析每種投資產品的特點，讓客戶作出一個符合自己需求的選擇。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]