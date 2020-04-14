謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉

據市場最新數字，3月份私人住宅的租值連跌8個月，累積跌約10.6%，並見逾3年新低；非住宅物業情况更嚴峻，首季甲級寫字樓的租金，按季及按年分別跌4%及8%，待租率卻上升至10%，創10年新高；商舖方面，租值跌幅更為誇張，四大零售核心區的商舖租金按季急挫15%至20%，空置率則升4.8%至14.2%不等，疫情下零售餐飲業首當其衝，年內或有達千家食肆被迫結業，吉舖連連，租金跌幅料進一步擴大。

社運疫情雙重打擊 應課差餉估值「滯後」

物業市場正值冰河期，根據物業市值租金而釐定的應課差餉租值，應要反映當下經濟環境的改變。回看1998年亞洲金融風暴後，政府把應課差餉租值的重估由每三年一次，改為一年一次，估值的依據日期為該財政年度前一年的10月1日，距離生效日4月1日有半年時間。

正常情况下，半年間的租值甚少出現大幅變化，但眾所周知，本港自去年中開始，社會活動持續，且愈演愈烈，及至今年首季的新冠肺炎疫情，雙重打擊，經濟下行速度前所未見，受影響的層面廣，半年前的估值實在難以反映實際現况。對於如此「滯後」的估值，筆者預期有相當數量的業主將提出上訴，要求差估署重估租值。

既然如此，政府是否可以「特事特辦」，主動重估全港物業的差餉租值，以今年4月1日作計算？此舉一來可如實反映市况，讓差餉估值較為「貼市」；二來可以減省處理上訴的行政費用及時間；再者，在生計朝不保夕之時，少交差餉，可稍稍減輕租客或業主的負擔。就此，筆者早前去信財政司長陳茂波表達關注，對方的反應正面，並轉交財經事務及庫務局長劉怡翔作研究。

由於政府本月將陸續發出新的差餉及地租通知書，短時間內料難以重新評估全港的物業租值，故筆者認為，折衷做法可先暫緩繳付首季差餉，待重估後才一次過結算，或者先暫收取首季差餉，待重估後在下一季的徵收款額中扣減。長遠而言，政府宜考慮增加署方的人手資源及提升科技應用，令差餉處理的相關工作能更具效率，減少數字滯後所帶來的不公平。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]