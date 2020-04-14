陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇

好，且看附圖：美國失業率、10年期國債與2年國債的利率差，以及銀行體系的貸款與證券資產比率。係咪好有趣呢？美國失業率、10年期國債與2年國債的利率差是正比關係，「齊上齊落」，而和銀行體系的貸款與證券資產比率則跟上述二者成反比，「此起彼落」。點解嘅?

失業率與債息差「齊上齊落」

最容易理解的解釋如下：當銀行更願意做貸款而非賺可恥的利息，意味着市場參與者更願意冒風險擴張，即是意味着市場機會多，風險回報高。而擴張需要請人，失業率自然下跌。反之，銀行寧願賺固定利息回報而不願貸款，即公司不願擴張，冗員自然增加，為了節流，炒人不可免，失業率自然就上升。

咁跟10年與2年國債利率差又為何是「齊上齊落」關係？一般而言，在減息周期，即是經濟不好，是以失業率上升；而減息都是減隔夜息率，以減低借頭寸的成本，而長利率則沒跟得那樣貼，所以短期與長期的國債利率差上升，失業率也上升。反之亦然：經濟好，處於加息周期，會令利率差縮減，失業率也是下跌，故此就成了同時向下的現象。以上的解釋不能說不正確，但是稍嫌複雜，而且在某些情况下並不完全是這樣。如果加息為壓通脹，並壓低長短利率差；減息為推高通脹，並拉高長短利率差，那樣通脹率和長短利率差應為相反關係：通脹率高→加息→壓低長短利率差；通脹率低→減息→拉高長短利率差。然而在QE時，卻出現兩者「齊上齊落」的關係，這又是為何？且留待下回分解。可以預告的是，其實可以更簡單直接去看。

回到失業率：以現時減息和QE才剛剛開始來看，恐怕失業率爆升之勢「有排都未完」。市場大勢向下免不了，唯獨各位沽家小心被刻下的bear rally夾死；好友則太早大手買入而在後面坐艇。

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[陳大為 世界為觀]