Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年4月14日星期二
環球數據前瞻
寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
新按保申請不足半年破9000宗
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股
港股ADR指數昨早段跌356點
王翔接替周受資 任小米首席財務官
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
難忘天津外企 綵排裁員流程
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
軟銀預警上年度蝕540億
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
環球數據前瞻
金子：調整已深 阿里購24608
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
沈永年：慎選內地中介 免招損失
美股較值博 吼科網連鎖超市
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
林少陽：經濟不景氣 播種等收成
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
李順威：減產未必能抵消需求大減
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
王弼：西方石油獲利位要問上帝
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
陳永傑：全球量寬 低息延續
廖偉強：全球重返地區化利港樓
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入
環球數據前瞻
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
上 / 下一篇新聞
寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
新按保申請不足半年破9000宗
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股
港股ADR指數昨早段跌356點
王翔接替周受資 任小米首席財務官
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
難忘天津外企 綵排裁員流程
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
軟銀預警上年度蝕540億
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
環球數據前瞻
金子：調整已深 阿里購24608
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
沈永年：慎選內地中介 免招損失
美股較值博 吼科網連鎖超市
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
林少陽：經濟不景氣 播種等收成
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
李順威：減產未必能抵消需求大減
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
王弼：西方石油獲利位要問上帝
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
陳永傑：全球量寬 低息延續
廖偉強：全球重返地區化利港樓
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入
寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
新按保申請不足半年破9000宗
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股
港股ADR指數昨早段跌356點
王翔接替周受資 任小米首席財務官
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
難忘天津外企 綵排裁員流程
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
軟銀預警上年度蝕540億
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
金子：調整已深 阿里購24608
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
沈永年：慎選內地中介 免招損失
美股較值博 吼科網連鎖超市
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
林少陽：經濟不景氣 播種等收成
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
李順威：減產未必能抵消需求大減
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
王弼：西方石油獲利位要問上帝
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
陳永傑：全球量寬 低息延續
廖偉強：全球重返地區化利港樓
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入
prev
next