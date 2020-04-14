經濟
黃惠儀 理財信箱

黃惠儀：不可恃年輕不買保險

【明報專訊】不少人都有「無事無幹不需買保險」的謬誤，事實上，保險有助轉移風險，是理財部署的基本步。以張先生為例，家中多了新成員，作為家長固然想小朋友在最佳環境下成長，提供全方位保障是張先生能力範圍之內，可籌謀得更好。

從張先生提供的資料，夫婦二人均從事銀行業，從沒購買保險，原因有二。首先，是銀行福利已涵蓋不錯的醫療保障；另一原因是二人均持有外國護照，若不幸有病起來，就算不靠香港醫療系統，也可以回加拿大求醫。

先講「銀行福利」，筆者認為有兩大風險。第一，今時今日銀行經營環境挑戰大，唯有全方位「瘦身」減省成本，不能排除調整或收緊員工福利；第二，若在轉工或被裁後，便即時失去公司員工保障，出現保障真空期，此時生病入院或會失去預算。

至於張先生視為救生圈的「外國護照」未必無用，不過全球老年化的問題日趨嚴重，可見對未來的醫療體系構成一定的壓力。若果每當不幸遇急病就飛往外地就醫，一來是實際情况未必次次適合，二來是去到當地亦可能需要繼續苦等公營醫療服務。筆者認為，在能力範圍許可下，有需要「自保」，自己醫療保險自己買。以張先生為例，家庭月入平均12.5萬元，扣除支出，每月約儲41,666元，有條件、有能力購買醫療保險。

筆者建議張先生可以為兒子考慮可扣稅自願醫保計劃（VHIS）當中的高端醫療計劃，每年保障限額可達500萬元，終身保障限額高達2000萬元，並設有墊底費，一般介乎1.5萬起至5萬元不等，初生嬰兒每年保費約3000元起，主要視乎病房類型、受保地區、墊底費而定。舉例說，靈活度相對較高的全球受保，而且入住私家病房的高端醫療計劃，保費亦當然最貴，投保人可按個人需要揀選合適的保障。現時可扣稅自願醫保計劃，每名受保人每年最高保費扣稅上限為8000元，可扣稅人數更不設上限，倘若張先生為太太及兒子投保，一家三口一共最高享有2.4萬元的扣稅額，更重要是能全面加強家庭保障。

另外，保險公司一般會根據投保人健康狀况、病歷、家族遺傳等因素，去決定是否需要加保費，或將部分列為不保事項，亦有可能要求投保人額外接受身體檢查。對於張先生個案為第一次投保，可以預先準備有關資料，以令核保申請流程更暢順。另需留意絕大多數醫療保險均設有等候期，一般情况短至30天，長至3個月，其間醫療索償一概不賠。

免責聲明：本文內容僅供參考之用，不構成任何投資／投保建議及邀約，請不要依賴本文作投資／投保決定。筆者已盡量確保所提供資料（包括數據）之準確性及可靠性，惟並不表示該等資料可作為投資／投保者的指引，倘有關資料之任何不確、不足或遺漏等，所引致投資／投保者有任何損失或損害，筆者及康宏一概毋須承擔相關責任。文中所述之計劃視乎個別產品供應商而定，有關產品計劃之詳情及細則，以產品之主要說明文件為準。

康宏理財助理聯席董事

[黃惠儀 理財信箱]

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